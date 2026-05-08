Eliminado para o Vitória, Ceará critica arbitragem: "Graves erros"

Eliminado pelo Esporte Clube Vitória nas quartas de final da Copa do Nordeste, o Ceará publicou um pronunciamento com críticas à arbitragem em relação as suas "últimas partidas". Os cearenses questionam as expulsões de Luizão e Alex Silva durante a derrota por 1 a 0 no Barradão.

Em nota, o Vozão falou sobre a "insatisfação com relação aos recorrentes e graves erros", "mesmo com a utilização do VAR". Além disso, afirmou que as decisões "vêm interferindo diretamente nos resultados dos jogos e causando relevantíssimos prejuízos".

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Após os dois últimos jogos do Alvinegro de Porangabuçu, o assunto arbitragem foi abordado internamente no clube e também entre a torcida. O comunicado também se refere ao duelo contra o Sport, pela Série B do Brasileirão.



"Lances capitais vêm sendo decididos de forma controversa, pouco clara e contrária a interpretações havidas em jogadas similares, razão pela qual entendemos que providências imediatas precisam ser adotadas para que tais equívocos deixem de acontecer sistematicamente", pontuou o Ceará.

Leia abaixo a nota na íntegra:

"O Ceará Sporting Club vem a público manifestar sua preocupação e insatisfação com relação aos recorrentes e graves erros de arbitragem cometidos em nossas últimas partidas, os quais, mesmo com a utilização do VAR nas competições, vêm interferindo diretamente nos resultados dos jogos e causando relevantíssimos prejuízos ao Clube.

Importante destacar que tais apontamentos já vêm sendo feitos reiteradamente no foro adequado, perante a Comissão Nacional de Arbitragem, que tem oportunizado os debates e firmado seu posicionamento em cada um dos lances, ainda que de forma divergente à convicção do clube sobre as marcações.

Reafirmamos nosso respeito pela arbitragem brasileira e pela Comissão de Arbitragem, reconhecendo a complexidade e a responsabilidade inerentes à função, bem como a evolução havida em diversos aspectos do jogo. Todavia, reafirmamos que lances capitais vêm sendo decididos de forma controversa, pouco clara e contrária a interpretações havidas em jogadas similares, razão pela qual entendemos que providências imediatas precisam ser adotadas para que tais equívocos deixem de acontecer sistematicamente, evitando, assim, o estabelecimento de cenário que gera insegurança e compromete a necessária isonomia competitiva.

Assim, seguiremos na defesa dos interesses do Ceará Sporting Club, cobrando, de maneira firme, respeitosa e responsável, para que haja segurança, critério e imparcialidade nas decisões da arbitragem, de forma que o resultado de campo não seja mais influenciado diretamente por equívocos dos árbitros, sendo assim definido exclusivamente pelo desempenho esportivo dentro de campo".

Técnico discordou de expulsões

Durante entrevista coletiva no Estádio Manoel Barradas, o técnico Mozart, do Ceará, afirmou ter discordado das expulsões de seus atletas no confronto com o Vitória. Ele chegou a dizer que "futebol não é vôlei" e que certos contatos "vão existir" naturalmente nos jogos.

"O Luizão, quem expulsa é o VAR, então eu entendo que é uma jogada que o Luiz nem vê o Matheuzinho chegando e, para mim, é um lance normal de jogo num campo molhado. O futebol é um jogo de contato, não é vôlei, não é tênis, é futebol, então o contato vai existir", lamenta.

Mozart | Foto: Gabriel Silva | Ceará SC

Além disso, Mozart ainda disse que queria enfrentar o Leão da Barra em igualdade numérica para "medir força e saber quem realmente é melhor".

"A questão do Alex Silva é uma falta realmente, que o Alex fez de maneira proposital para matar a jogada, mas não foi um pontapé para expulsão direta. Eu fico chateado porque nós gostaríamos de chegar na semifinal da Copa do Nordeste, e eu gostaria de ter enfrentado o Vitória no 11 contra 11 durante 100 minutos, aí a gente ia medir força, saber quem realmente é a melhor equipe", completou o treinador.