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DÍVIDA

Bolo por Wagner Leonardo? Grêmio ainda deve milhões ao Vitória

Informação foi passada pelo executivo de futebol Sérgio Papellin

João Grassi
Por

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Wagner Leonardo em ação pelo Grêmio
Wagner Leonardo em ação pelo Grêmio - Foto: Lucas Uebel | Grêmio

Ex-jogador do Esporte Clube Vitória que gerou a maior venda da história do clube, o zagueiro Wagner Leonardo foi negociado com o Grêmio por R$ 26 milhões. Contudo, o clube gaúcho ainda não terminou de efetuar o pagamento e deve R$ 2,5 milhões. A informação foi passada pelo dirigente Sérgio Papellin.

O executivo de futebol rubro-negro, inclusive, voltou a falar sobre a busca pelo retorno de Wagner por empréstimo. Ele chegou a passar um período sem nem ser relacionado para os jogos do Grêmio, mas atualmente vem recuperando espaço com o técnico Luís Castro.

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Nos deve e tem que pagar. O Grêmio está devendo 2,5 milhões de dólares ao Vitória e isso faz falta demais para o clube.
Sérgio Papellin - Executivo de Futebol do Vitória

“Outro jogador que eu tentei. Conversamos com o empresário dele, mas o jogador não queria vir por empréstimo e o treinador também não quis liberar. Na época, ele não estava sendo nem relacionado, mas agora já voltou a jogar. Acho muito difícil o Grêmio querer emprestar um jogador que comprou por 4 milhões de dólares”, opinou.

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Wagner Leonardo

Wagner Leonardo foi capitão e destaque do Vitória nos títulos da Série B de 2023 e do Baianão de 2024. O zagueiro de 26 anos também foi peça chave na campanha rubro-negra no Brasileirão de 2024 e classificação para a Copa Sul-Americana.

No total, Wagner disputou 97 partidas pelo Leão da Barra, com 11 gols e uma assistência. Uma dessas bolas na rede, inclusive, aconteceu na final do Campeonato Baiano contra o rival Bahia, em plena Arena Fonte Nova.

Wagner Leonardo nos tempos de Vitória
Wagner Leonardo nos tempos de Vitória | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Já pelo Grêmio ele acumula 42 jogos ao todo, sendo 13 na atual temporada. Até aqui, marcou dois gols e deu duas assistências pelo Tricolor Gaúcho.

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