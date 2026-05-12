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DE SENSAÇÃO A AMEAÇADO

Clube do Grupo City vive crise e luta contra rebaixamento

Clube do Grupo City, mesmo conglomerado da SAF do Bahia, luta contra o rebaixamento em La Liga após auge recente

Redação
Por Redação
| Atualizada em

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Clube do Grupo City sofre queda brusca após auge europeu
Clube do Grupo City sofre queda brusca após auge europeu - Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

O conto de fadas vivido pelo Girona, da Espanha, nas últimas temporadas parece cada vez mais distante. Após surpreender o futebol europeu e se transformar em uma das sensações de La Liga, o clube catalão, que integra o City Football Group — conglomerado responsável também pela SAF do Esporte Clube Bahia — agora enfrenta uma realidade oposta: a luta contra o rebaixamento no Campeonato Espanhol.

Nesta segunda-feira, 11, o Girona voltou a demonstrar as dificuldades vividas na atual temporada, mas conseguiu evitar um cenário ainda pior. Fora de casa, a equipe empatou em 1 a 1 com o Rayo Vallecano graças a um gol marcado apenas aos 45 minutos do segundo tempo, resultado que manteve o clube vivo na disputa para permanecer na elite espanhola.

Mesmo com o ponto conquistado, a situação segue delicada. O Girona aparece na 17ª colocação de La Liga 2025/26, apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento. O Deportivo Alavés, primeiro time dentro do Z-3, segue pressionando diretamente a equipe catalã na reta decisiva da competição.

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O atual cenário contrasta fortemente com o momento histórico vivido pelo clube há apenas duas temporadas. Em 2023/24, o Girona encantou a Europa ao disputar a liderança do Campeonato Espanhol durante boa parte da competição, brigando diretamente com gigantes como Real Madrid Club de Fútbol e Futbol Club Barcelona. A campanha terminou com uma histórica terceira colocação e a inédita classificação para a UEFA Champions League.

A estreia no principal torneio europeu, porém, ficou muito abaixo das expectativas. No novo formato da Champions League, o Girona teve enorme dificuldade para competir em alto nível, venceu apenas uma partida e encerrou sua participação na 33ª posição geral, acumulando sete derrotas em oito jogos.

A partir dali, o desempenho do clube passou a despencar. Em 2024/25, a equipe já havia encerrado La Liga apenas na 16ª colocação, distante da disputa por vagas europeias. Agora, na temporada 2025/26, o Girona voltou a se afundar na parte inferior da tabela e tenta evitar um rebaixamento que simbolizaria uma queda brusca após o período mais vitorioso de sua história recente.

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