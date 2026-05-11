Técnico do Remo surpreende ao comparar Bahia com Palmeiras e Flamengo

Virou costume dos treinadores brasileiros elogiar o time adversário antes de um jogo importante. Depois do empate polêmico do Remo em 1 a 1 contra o Palmeiras, o treinador Léo Condé descreveu o confronto de volta da 5ª fase da Copa do Brasil diante do Bahia como um "desafio muito grande", e surpreendeu ao comparar o poder de investimento do Tricolor com Palmeiras e Flamengo, duas potências do país.

"Vai ser um desafio muito grande para a gente, um jogo muito importante. Já pontuei para eles (jogadores) no vestiário, um jogo de caráter decisivo, muito grande. Vamos enfrentar um grande adversário, depois de Palmeiras e Flamengo, talvez seja o que mais investe no futebol brasileiro, por todo o histórico que carrega de parceria com o Grupo City, com bons jogadores e técnico experiente", disse Léo Condé em entrevista coletiva neste domingo, 10.

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Na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro com apenas 12 pontos conquistados em 15 jogos, o Remo vem de uma crescente na temporada e, pela primeira vez desde o fim dos estaduais, não perdeu dois jogos consecutivos. O Leão do Norte venceu o Botafogo em pleno Nilton Santos e arrancou um empate dentro de casa com o Palmeiras.

"Mas não resta dúvida que a gente, jogando em casa diante do nosso torcedor, espera fazer uma boa apresentação, no primeiro momento é recuperar. O Bahia jogou ontem (contra o Cruzeiro), ganha um dia a mais (de recuperação). A gente teve a situação do atraso, da chuva forte que deixou o gramado pesado, a expulsão... Mas acredito que a gente tem capacidade de se superar, é um jogo muito decisivo", concluiu o técnico Léo Condé.

Queixas de arbitragem e promoção de ingressos

O empate diante do Palmeiras, inclusive, foi motivo de muitas polêmicas dentro de campo. O Remo teve um jogador expulso (Zé Ricardo) e viu o VAR não intervir em um lance de possível pênalti por volta dos 40 minutos do segundo tempo.

Executivo de futebol do Leão do Norte, Luís Vagner Vivian deixou claro seu "descontentamento e preocupação" com a arbitragem em entrevista coletiva após o apito final. Para o dirigente, o VAR "se omitiu" no lance que poderia dar a vitória ao clube paraense.

A diretoria do Remo também anunciou uma promoção de ingressos para o jogo contra o Bahia, no valor mínimo de R$ 50 reais, e máximo de R$ 120. O duelo contra o Alviverde, inclusive, garantiu o maior público da 15ª rodada do Brasileirão, superando até o clássico entre Corinthians e São Paulo, com 40 mil torcedores presentes.