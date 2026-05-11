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COPA DO BRASIL

Remo x Bahia: onde assistir, prováveis escalações e tudo sobre o jogo

Os dois se enfrentam nesta quarta-feira, 13, às 21h30, no Estádio Mangueirão pela Copa do Brasil

Marina Branco
Por

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Bahia e Remo na ida da Copa do Brasil
Bahia e Remo na ida da Copa do Brasil - Foto: Rafael Rodrigues I EC Bahia

A ida contra o Remo pela Copa do Brasil foi um pesadelo para o Bahia - mas a volta está próxima para dar a chance de reverter a situação. Depois de perder por 3 a 1 em casa, na Fonte Nova, o Esquadrão reencontra o Remo nesta quarta-feira, 13, às 21h30, fora de casa, no Estádio Mangueirão, pela volta da rodada.

A missão não promete ser fácil. Sem nunca ter se classificado após perder uma partida de ida nem virado um jogo com dois gols de diferença na Copa do Brasil, o Bahia depende do rendimento fora de casa para seguir vivo na única competição que tem na temporada além do Brasileirão.

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Historicamente, o Bahia já reverteu um gol frente ao Remo, quando perdeu por 2 a 1 fora de casa na Copa do Brasil de 2012 e marcou 4 a 0 em casa na volta, no estádio e Pituaçu. Agora, no entanto, a diferença precisa ser de três gols ou, pelo menos, dois para levar aos pênaltis.

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Transmissão

A partida será transmitida na televisão fechada pelo SporTV e no pay-per-view pelo Premiere.

Prováveis escalações

Sem muitos desfalques, o Remo não conta apenas com David Braga, por lesão no adutor esquerdo. A outra baixa do time, o volante Zé Ricardo, está disponível, já que desfalca o Remo apenas no Brasileirão após ser expulso contra o Palmeiras.

Já o Bahia não pode dizer a mesma coisa. Em tratamento, estão Willian José e Caio Alexandre, enquanto Ronaldo e Ruan Pablo seguem lesionados e não estão à disposição de Rogério Ceni.

Bahia e Remo na ida da Copa do Brasil
Bahia e Remo na ida da Copa do Brasil | Foto: Rafael Rodrigues I EC Bahia

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Ricardo, Zé Welison e Patrick; Pikachu, Taliari e Alef Manga. Técnico: Léo Condé.

Bahia: Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Erick, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Erick Pulga, Sanabria (Willian José) e Kike Olivera. Técnico: Rogério Ceni.

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