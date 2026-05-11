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Atleta do Vitória só poderá jogar após a pausa da Copa do Mundo; saiba

Jogador passou por cirurgia nesta segunda-feira, 11

João Grassi
Por

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Jogadores do Vitória
Jogadores do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Após sofrer uma lesão no menisco do joelho direito, Anderson Pato passou por intervenção cirúrgica nesta segunda-feira, 12. A operação foi realizada pelo médico do Esporte Clube Vitória, o Dr. Marcelo Midlej.

De acordo com o Vitória, o Núcleo de Saúde e Performance tentou inicialmente o tratamento conservador. Porém, as dores no joelho do atacantes continuaram intensas, então foi decidido que seria necessária a realização da cirurgia.

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Sem jogar há quase um mês, o atleta rubro-negra tem previsão de retornar às atividades do Leão após a pausa da Copa do Mundo. O retorno do Campeonato Brasileiro está previsto para o dia 22 de julho, mas ainda não tem data marcada pela CBF.

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Anderson Pato no Vitória

Destaque da Juazeirense e presente na seleção do Campeonato Baiano de 2026, Anderson Pato chamou atenção e se transferiu para o Vitória no início de março. Desde então, vinha ganhando oportunidades com o técnico Jair Ventura, mas, até então, não conseguiu brilhar e perdeu espaço no elenco.

No total, Pato disputou seis jogos pelo Leão da Barra, sendo quatro deles pelo Brasileirão e dois pela Copa do Nordeste. Ele não é relacionado para nenhum jogo desde a vitória de 3 a 1 sobre o Piauí, há cerca de 20 dias.

Anderson Pato
Anderson Pato | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

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