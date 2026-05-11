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ANIVERSÁRIO DO LEÃO

Em alta no plano de sócios, Vitória abre promoções com 25% de desconto

Ação é válida até o próximo dia 18

João Grassi
Por

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Torcida do Vitória no Barradão
Torcida do Vitória no Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Com o conceito 'O aniversário é do Vitória, mas o presente é seu', o Esporte Clube Vitória anunciou uma campanha promocional antes do aniversário de 127 anos do clube, no dia 13. Torcedores que desejam se associar ou renovar seu vínculo com o programa Sou Mais Vitória (SMV) terão preços especiais.

Até o dia 18 de maio, estarão disponíveis 25% de desconto para novas adesões e renovações. De acordo com o Leão, o objetivo é oferecer "uma oportunidade especial para que a torcida rubro-negra fortaleça ainda mais sua conexão com o clube".

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A promoção não é válida para renovações antecipadas nem para pagamentos via pix mensal ou crédito recorrente. As adesões e renovações podem ser realizadas por meio do site.

Leia Também:

Vitória atinge marca de 45 mil associados ativos no programa SMV
Semana do Sócio SMV tem início com promoções e experiências
Em meio a temporada de insucessos, Vitória perde 11 mil sócios do SMV

Crescimento do SMV

Em 2026, o Vitória tem feito diversas ações para obter crescimento do programa de sócios. Em janeiro, o clube realizou a 'Semana do Sócio' e ofereceu descontos em todos os planos do SMV.

Recentemente, o plano de sócios rubro-negro ultrapassou 47 mil assinantes.

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Tags:

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