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SÉRIE A1

Vitória é goleado em casa e segue sem vencer no Brasileirão Feminino

Equipe baiana amarga a lanterna da competição nacional

João Grassi
Por

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Vitória 0x3 Juventude no Barradão
Vitória 0x3 Juventude no Barradão - Foto: Yuri Couto | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória foi derrotado pelo Juventude por 3 a 0 nesta segunda-feira, 11, em duelo válido pela 10ª rodada do Brasileirão Feminino Série A1. A partida foi disputada no Estádio Manoel Barradas, em Salvador.

O jogo marcou o sétimo revés do Vitória no Campeonato Brasileiro, que, inclusive, segue sem vencer nenhum compromisso na competição. Os gols do jogo foram marcados por Carla Cruz, Martha Figueredo e Teté, todos de cabeça.

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O técnico Anderson Magalhães escalou a equipe baiana com Lorrana; Moniquinha (Larisse), Raiani, Monik e Liriel (Kim); Lanny (Kamila), Vick Moura e Mari Pires; Sheilinha, Karol Lins (Geicy) e Milena Monteiro (Joicy Garcez).

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Classificação e próximo compromisso

Com a derrota, o time feminino do Vitória mantém os dois pontos na tabela e continua na lanterna do Brasileirão. O Juventude, por outro lado, sobe para oito pontos e agora ocupa a 14ª posição na classificação.

As Leoas voltam a jogar na próxima segunda-feira, 18, às 19h, contra a Ferroviária, pela rodada 11 da Série A1. O confronto será disputado na Fonte Luminosa, no interior de São Paulo.

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