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ESQUENTOU!

Técnico do Flamengo revela temor contra o Vitória: "Estão falando de arbitragem"

Leonardo Jardim falou sobre o clima da partida válida pela Copa do Brasil

João Grassi
Por
| Atualizada em

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Leonardo Jardim
Leonardo Jardim - Foto: Divulgação | Flamengo

Após as polêmicas de arbitragem e grande repercussão no jogo de ida, o Esporte Clube Vitória reencontra o Flamengo para o duelo de volta da Copa do Brasil. O time carioca, inclusive, fará uma preparação especial em relação à parte mental.

Em entrevista coletiva, o técnico Leonardo Jardim ressaltou a importância de manter o psicológico em dia por temer "outras coisas além de futebol" que possam acontecer no jogo. O português afirmou que vê "revolta e pressão extra" por parte do Vitória depois das controvérsias no Maracanã.

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"Para o próximo jogo eles não estão suspensos (Evertton e Jorginho) porque é uma outra competição, mas temos que preparar a equipe bem. Eu já joguei uma vez contra o Vitória e senti que... o Vitória está falando de arbitragem, mas senti uma revolta e uma pressão extra", comentou Jardim.

A gente tem que preparar a equipe mentalmente porque podem acontecer outras coisas além de futebol.
Leonardo Jardim - Técnico do Flamengo

Vale lembrar que o treinador Jair Ventura ressaltou que quer uma "arbitragem justa" diante do Flamengo. A derrota do Leão por 2 a 1 para os cariocas, no último dia 22, foi marcada por reclamações de expulsões não assinaladas.

Posteriormente, o clube baiano representou contra a arbitragem na CBF.

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Vitória vs Flamengo

O Vitória volta a jogar na próxima quinta-feira, 14, às 21h30, contra o Flamengo, pela rodada de volta da quinta fase da Copa do Brasil. A partida será realizada no Barradão, em Salvador.

Em caso de vitória por um gol de diferença, o Rubro-Negro Baiano leva a disputa com os cariocas para os pênaltis. Se vencer por dois tentos de diferença, avança para as oitavas de final.

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