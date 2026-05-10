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Jair Ventura esquenta duelo com o Flamengo: "Espero arbitragem justa"

Técnico do Vitória relembrou sobre o polêmico jogo de ida

João Grassi
Por

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Jair Ventura à beira do gramado no Maracanã
Jair Ventura à beira do gramado no Maracanã - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Após o empate com o Fluminense neste sábado, 9, pela 15ª rodada do Brasileirão, o Esporte Clube Vitória muda o foco para a Copa do Brasil. O Leão terá o desafio de derrotar o Flamengo para seguir vivo na competição, mas, para Jair Ventura, isso passa muito por uma "arbitragem justa".

Em entrevista coletiva no Maracanã, o técnico enalteceu a sequência de quatro jogos sem perder do Vitória, mas relembrou sobre a necessidade da arbitragem não cometer erros no próximo compromisso. O jogo de ida foi marcado por expulsões não dadas contra o Rubro-Negro carioca, o que gerou grande repercussão.

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"Contra o Flamengo vamos enfrentar o melhor elenco do futebol brasileiro, mas é na nossa casa. Espero ter uma arbitragem justa, como foi hoje. Que a gente possa fazer um grande jogo", projetou Jair.

O treinador de 47 também aproveitou para enaltecer a torcida do Leão. "Nem preciso chamar nossa torcida, ela sabe que precisamos dela, e quando estamos juntos a gente é capaz de fazer grandes jogos".

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Próximo compromisso

O Vitória volta a jogar na próxima quinta-feira, 14, às 21h30, contra o Flamengo, pela rodada de volta da quinta fase da Copa do Brasil. A partida será realizada no Barradão, em Salvador.

Em caso de vitória por um gol de diferença, o Colossal leva a disputa com os cariocas para os pênaltis. Se vencer por dois tentos de diferença, avança para as oitavas de final.

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