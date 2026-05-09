ESCAPOU POR POUCO!

Vitória joga bem e arranca empate com o Fluminense no Maracanã

Leão da Barra chegou a estar vencendo no Rio de Janeiro, mas ficou no 2 a 2

Renê marcou um dos gols rubro-negros no Maracanã - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Em boa atuação coletiva, o Esporte Clube Vitória empatou com o Fluminense por 2 a 2 neste sábado, 9, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi disputada no Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro.

Após um escanteio cobrado aos 36 minutos do primeiro tempo, o Fluminense até saiu na frente com gol de John Kennedy. No entanto, a reação rubro-negra viria depois do intervalo. O volante Zé Vitor, inclusive, chegou a reclamar de uma irregularidade na origem do tento sofrido.

No segundo tempo, o Leão da Barra conseguiu uma virada relâmpago entre os minutos 18 e 22. Com intervenção do VAR, a arbitragem assinalou pênalti de Alisson em Luan Cândido. Renato Kayzer bateu e o goleiro Fábio nem saiu na foto.

Logo depois, Renê recebeu passe de Kayzer e foi pra cima da zaga tricolor. O camisa 91 bateu de canhota e virou a partida. Já na reta final, aos 46 minutos, Kevin Serna foi lançado pela direita por John Kennedy e tocou por cobertura para empatar.

Classificação e próximo compromisso

Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Jair Ventura se mantém na 9ª posição na tabela, agora com 19 pontos conquistados. O Flu, por outro lado, soma 27 pontos e é o terceiro colocado na classificação.

O Leão volta a jogar na próxima quinta-feira, 14, contra o Flamengo, pela rodada de volta da quinta fase da Copa do Brasil. A partida será realizada no Barradão, em Salvador.

Renato Kayzer em disputa de bola | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

FICHA TÉCNICA

Fluminense 2x2 Vitória

15ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

Data: 09/05/2026

Horário: 18h

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Thiaggo Americano Labes e Alex dos Santos (SC)

VAR: Rodrigo D' Alonso Ferreira (SC)

Quarto árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos (SP)

Transmissão: Sportv (TV Fechada) e Premiere (pay-per-view)

Cartões amarelos: Alisson, Renê, Riquelme e Samuel Xavier (Fluminense) / Ramon e Renato Kayzer (Vitória)

Gols: John Kennedy e Kevin Serna (Fluminense) / Renato Kayzer e Renê (Vitória)

Escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier (Guga), Ignácio, Julian Millan e Renê; Nonato (Castillo) e Alisson (Hércules); Savarino (Riquelme), Lucho Acosta e Soteldo (Kevin Serna); John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía

Vitória: Lucas Arcanjo; Edenilson, Caíque (Zé Breno) e Luan Cândido; Nathan Mendes (Neris), Baralhas (Ronald), Zé Vitor, Martínez e Ramon; Renato Kayzer (Tarzia) e Renê (Renzo López). Técnico: Jair Ventura.

