POLÊMICA
Volante do Vitória ironiza arbitragem em derrota parcial: "Se falar toma punição"
Zé Vitor, do Vitória, aponta irregularidade na origem do gol marcado pelo Fluminense
O Esporte Clube Vitória está perdendo parcialmente por 1 a 0 para o Fluminense, neste sábado, 9, pela rodada 15 do Brasileirão. No intervalo da partida, o volante Zé Vitor afirmou que o gol marcado por John Kennedy teve uma irregularidade na origem, o que configuraria mais um erro da arbitragem contra o Leão.
Em entrevista ao Sportv após o fim do primeiro tempo, o meio-campista afirmou que o Vitória não fez um jogo ruim e que houve falta antes do escanteio que gerou o gol sofrido. No entanto, ele disse que não entraria em mais detalhes por temer alguma "punição".
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"O time está fazendo o que foi pedido. Nossa ideia de jogo está sendo bem cumprida, temos que acertar mais um pouco no campo de ataque. Sobre o gol, não tem o que falar, a gente não pode falar nada. Falta, falta clara, não deu falta", reclamou o volante.
A gente não pode falar nada [sobre arbitragem], se não ainda toma punição.
Polêmicas de arbitragem e punições
O Vitória apontou erros de arbitragem nas derrotas contra o Flamengo, pela Copa do Brasil, e diante do Athletico, pelo Brasileirão. O clube chegou a enviar ofícios para a CBF com representações contra as decisões.
O Leão da Barra reclamou de três expulsões não dadas no duelo contra os cariocas, além de outros dois cartões vermelhos não mostrados e um pênalti polêmico marcado no duelo com o Furacão.
Durante entrevista coletiva na Arena da Baixada, o presidente Fábio Mota fez um forte desabafo com críticas à CBF e clamou: "respeitem o Vitória". Além dele, o técnico Jair Ventura e jogadores do Leão também se pronunciaram.
Posteriormente, Fábio e o atacante Erick foram punidos pelo STJD com suspensões. Também denunciado no artigo 258 do CBJD, parágrafo II, apenas o treinador rubro-negro escapou de qualquer gancho.
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