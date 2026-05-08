Vitória é punido pelo STJD após protestos contra arbitragem e CBF

Cartaz exibido pela torcida do Vitória em protesto contra a arbitragem e CBF - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Após o protesto da torcida contra a Confederação Brasileira de Futebol e arbitragem na goleada de 4 a 1 sobre o Coritiba, o Esporte Clube Vitória foi punido durante julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), nesta sexta-feira, 7.

A 5ª Comissão Disciplinar do STJD decidiu que o Vitória terá que pagar multa de R$ 20 mil. Nenhum outro tipo de punição foi aplicada, como perdas de mando de campo ou outros ganchos esportivos. Ainda cabe recurso para a decisão.

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O clube foi enquadrado no artigo 191, inciso III, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata do descumprimento de obrigações regulamentares. “Deixar de cumprir, ou dificultar o cumprimento de regulamento, geral ou especial, de competição”.

A denúncia aconteceu por causa do cartaz exibido na arquibancada do Barradão com os dizeres “respeite o Vitória” e um símbolo rachado da CBF, além da manifestação dos rubro-negros que se viraram de costas durante o hino nacional, e os gestos feitos indicando "roubo". Todos os detalhes foram citados durante a sessão.

Polêmicas de arbitragem

O protesto da torcida rubro-negra aconteceu devido a polêmicas de arbitragem nas derrotas do Vitória contra o Flamengo, pela Copa do Brasil, e diante do Athletico, pelo Brasileirão.

O Leão da Barra reclamou de três expulsões não dadas no duelo contra os cariocas, além de outros dois cartões vermelhos não mostrados e um pênalti polêmico marcado no duelo com o Furacão.

Durante entrevista coletiva na Arena da Baixada, o presidente Fábio Mota fez um forte desabafo com críticas à CBF e clamou: "respeitem o Vitória". Além dele, o técnico Jair Ventura e jogadores do Leão também se pronunciaram.

Posteriomente, Fábio e o atacante Erick foram punidos pelo STJD com suspensões. Também denunciado no artigo 258 do CBJD, parágrafo II, apenas o treinador rubro-negro escapou de qualquer gancho.