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TRANSPORTE

Jogo do Vitória no Barradão terá operação especial no metrô; confira

Leão da Barra enfrenta o Flamengo na quinta-feira, 14

João Grassi
Por

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Trem da CCR Metrô / imagem ilustrativa
Trem da CCR Metrô / imagem ilustrativa - Foto: Divulgação

A CCR Metrô Bahia preparou operação especial para o duelo entre Esporte Clube Vitória e Flamengo, pela Copa do Brasil. O torcedor que vai comparecer no Estádio Manoel Barradas poderá utilizar o transporte com horário estendido.

As estações Flamboyant e Pirajá estarão abertas para o embarque de passageiros até 0h30, com objetivo de atender os rubro-negros que deixarão o estádio após o apito final.

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As demais estações da linha 1 e 2, por outro lado, funcionarão exclusivamente para desembarque após às 0h. Um novo embarque não será liberado nessas estações.

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Vitória vs Flamengo

O Vitória volta a jogar na próxima quinta-feira, 14, às 21h30, contra o Flamengo, pela rodada de volta da quinta fase da Copa do Brasil. A partida será realizada no Barradão, em Salvador.

Em caso de vitória por um gol de diferença, o Rubro-Negro Baiano leva a disputa com os cariocas para os pênaltis. Se vencer por dois tentos de diferença, avança para as oitavas de final.

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