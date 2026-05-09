SALVADOR
Manhã de caos: passageiros enfrentam problemas no metrô de Salvador
Falha provocou atrasos, plataformas lotadas e revolta entre usuários do sistema
A manhã deste sábado, 09, começou com transtornos para milhares de passageiros que dependem do metrô em Salvador. A operação da Linha 2 do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas (SMSL) apresentou falhas e provocou atrasos, plataformas cheias e mudanças inesperadas no trajeto dos trens.
O problema atingiu principalmente o trecho entre as estações Aeroporto e Tamburugy. Durante a operação emergencial, os trens partiam da estação Aeroporto, seguiam até Tamburugy e retornavam vazios para o ponto inicial. Com isso, os passageiros que precisavam continuar viagem em direção ao Acesso Norte tiveram que desembarcar e aguardar outra composição no lado oposto da plataforma.
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Plataformas lotadas e reclamações nas redes
A situação rapidamente gerou revolta entre os usuários, que usaram as redes sociais para reclamar da demora, da superlotação e do momento escolhido para a manutenção.
“Ccr fazendo manutenção no metrô em pleno sábado, gente isso não existe. Faça essa **** dia de domingo ou de madrugada”, escreveu um passageiro no X.
Outro usuário ironizou a situação enfrentada por quem tentava utilizar a Linha 2 na manhã chuvosa.
“Linha 2 do metrô lotada/parada pq os queridos acharam uma boa ideia fazer manutenção em pleno sábado de manhã”.
Teve ainda quem lamentasse a falta de alternativas de transporte diante da chuva que atingia Salvador.
“E nem tem como pegar uber moto pq começou a chover KKKKKKKK”, publicou outro internauta.
CCR informou atuação para normalizar operação
Em nota enviada ao portal A Tarde, a CCR Metrô Bahia informou que equipes atuavam para restabelecer a operação no trecho afetado entre as estações Tamburugy e Aeroporto.
Segundo a concessionária, os trens estavam circulando em via singela — quando apenas uma via é utilizada — por causa da conclusão de uma atividade de manutenção.
“O Metrô Bahia informa que já está atuando para a normalização da operação no trecho entre as estações Tamburugy e Aeroporto, por onde os trens circulam em via singela (uma só via), em função da conclusão de uma atividade de manutenção”, disse a empresa em nota.
Horas depois, a CCR atualizou a situação e informou que a operação já havia sido normalizada, enquanto o fluxo de passageiros nas plataformas seguia em processo gradual de retorno à normalidade.
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