Ferry-boat inicia processo de adequação à Ponte Salvador-Itaparica

Após dar início ao processo de compra do novo ferry, a Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) segue buscando modernizar o modal transporte. Na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 8, a pasta publicou um aviso de licitação com o objeto de contratar uma empresa especializada na elaboração dos projetos básico e executivo da obra de readequação no Sistema Ferry-Boat.

De acordo com o edital de licitação, a readequação será necessária para evitar a paralisação da travessia por conta do avanço da construção da Ponte Salvador-Itaparica.

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Esta mudança é necessária para viabilizar a construção da Ponte Salvador Itaparica cuja proximidade com os pilares projetados para a referida ponte causa dificuldades na evolução de manobras dos Ferrys boat Trecho do edital de licitação

O portal A TARDE apurou que o Governo da Bahia ainda não sabe se o sistema ferry-boat vai ser desativado após a conclusão das obras da ponte.

Nos bastidores, a leitura é de que o modal só deixaria de operar caso a ponte provoque um impacto econômico significativo na demanda da travessia. Ainda assim, o eventual encerramento não seria unilateral: dependeria de um acordo entre a concessionária responsável pelo serviço e a Agerba.

Mudanças

As mudanças se referem especificamente às Gavetas “C” (Charlie) e “A” (Alfa). O documento explica que a Gaveta “C” é atualmente a principal estrutura destinada à atracação de embarcações de maior porte. Já a Gaveta “A”, por sua vez, encontra-se desativada e não dispõe das condições estruturais necessárias para assumir a função.

"Assim, será necessária a realização de obra de engenharia compreendendo a demolição da estrutura existente da Gaveta “A” e a implantação da estrutura correspondente à atual Gaveta “C”, bem como demais adequações indispensáveis à sua plena operacionalização. Adicionalmente, prevê-se a implantação de dois dolfins na área da Gaveta “C” (Charlie), de modo que a estrutura possa atender às atividades de apoio e manutenção das embarcações realizadas pela concessionária Internacional Travessias Salvador", diz o texto.

Mudança tem como objetivo viabilizar a construção da Ponte Salvador-Itaparica. | Foto: Divulgação

Valores

Conforme o Termo de Referência da licitação, o valor estimado para a contratação da empresa que fará o estudo e executará a obra é de R$ 9,5 milhões. O vencedor do leilão será a empresa que oferecer o menor pereço global.

Para participar, os licitantes devem apresentar uma garantia de proposta equivalente a 1% do valor estimado, aproximadamente R$ 95 mil.

O período para o envio das propostas e documentos começa às 9 horas do dia 13 de julho de 2026 e vai até o horário de início da sessão pública, às 9h30 do dia 13 de agosto de 2026.

Novo ferry

No final de abril, a Seinfra concluiu a licitação para a compra do novo ferry, que vai reforçar o transporte hidroviário na Baía de Todos-os-Santos. O investimento é de R$ 89,4 milhões. A empresa vencedora, com base no critério de menor preço, foi a Happyfrontier Importação e Exportação.

O novo ferry terá capacidade para 1.254 passageiros e 168 veículos. Prometida pelo governo estadual, a chegada do novo ferry na operação pode impactar diretamente a rotina dos usuários, com potencial para ampliar a capacidade de atendimento e reduzir filas, especialmente em períodos de maior demanda, como São João e Natal.

Quando o novo ferry deve chegar?

O novo ferry não deve chegar de forma imediata após a assinatura do contrato. Primeiro, a empresa terá até 60 dias para realizar adequações e atender às exigências técnicas, incluindo a certificação junto à Marinha do Brasil.

Em seguida, será feita uma vistoria que pode ocorrer em até 180 dias. Só depois dessa etapa a embarcação será preparada para envio ao país, o que leva a uma estimativa de chegada entre 7 e 9 meses após a formalização do contrato.