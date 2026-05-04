BAHIA
Ponte Salvador-Itaparica: ferry-boat será desativado após inauguração?
Declaração de Rui Costa reacende debate, mas cenário atual aponta incerteza sobre fim do sistema
A construção da Ponte Salvador–Itaparica voltou a levantar uma dúvida que impacta diretamente milhares de baianos: afinal, o sistema ferry-boat vai ser desativado?
O futuro do ferry-boat na Bahia está longe de uma definição simples. Apesar de declarações passadas indicarem o fim do sistema após a construção da Ponte Salvador–Itaparica, o portal A TARDE apurou que o cenário atual é mais cauteloso e ainda aberto a mudanças.
O ferry-boat vai parar de funcionar?
Apesar do discurso adotado no passado, o entendimento dentro da atual gestão estadual não é definitivo — e o fim do ferry-boat já não é tratado como um caminho automático.
Segundo apurado pelo portal A TARDE, o governo da Bahia não trabalha, neste momento, com a desativação do sistema.
A avaliação é de que qualquer decisão nesse sentido dependerá de um cenário concreto após a entrega da Ponte Salvador–Itaparica.
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Nos bastidores, a leitura é de que o sistema ferry-boat só deixaria de operar caso a ponte provoque um impacto econômico significativo na demanda da travessia. Ainda assim, o eventual encerramento não seria unilateral: dependeria de um acordo entre a concessionária responsável pelo serviço e a Agerba.
Na prática, isso reposiciona o debate: em vez de uma decisão já tomada, o futuro do ferry passa a ser condicionado ao comportamento do próprio usuário após a inauguração da ponte.
O que vai mudar quem pega o ferry todos os dias?
A incerteza sobre o futuro do ferry também levanta outra questão central: como ficará a rotina de quem depende da travessia diariamente?
Com a Ponte Salvador–Itaparica, a mobilidade deve passar por uma transformação significativa. A estrutura será voltada para veículos e transporte coletivo, mas não permitirá circulação de pedestres nem de bicicletas, por questões técnicas e de segurança.
O transporte por ônibus será permitido, e, segundo apuração do portal A TARDE, existe a intenção de criar uma linha de transporte intermunicipal para atender diretamente esse público que hoje utiliza o ferry no dia a dia.
Outro ponto que já está definido é a cobrança de pedágio. Estão previstas duas praças na Ilha de Itaparica:
- R$ 45 na chegada em Mar Grande
- R$ 5 na região da Ponte do Funil
Para quem fizer ida e volta em até 24 horas, o valor total será de R$ 50.
Os preços, no entanto, foram estabelecidos no contrato de parceria público-privada e serão reajustados pelo IPCA até a inauguração e ao longo da concessão, ou seja, valores corrigidos pela inflação entre 2019 e 2031.
Ponte Salvador-Itaparica: prazos, estrutura e impactos
A Ponte Salvador–Itaparica tem início de obras previsto para junho de 2026 e entrega estimada para junho de 2031.
Com 12,4 quilômetros de extensão sobre a Baía de Todos-os-Santos, a ponte será a maior da América Latina nesse modelo. A ligação será feita entre a região do Terminal de São Joaquim, em Salvador, e o município de Vera Cruz.
O projeto inclui ainda acessos viários na capital, uma nova rodovia na ilha e a duplicação de trechos da BA-001, além de túneis e viadutos para integração com a malha urbana.
A expectativa do governo é de geração de cerca de sete mil empregos diretos e impacto em aproximadamente 10 milhões de pessoas em mais de 250 municípios.
Novo ferry chega para reforçar o sistema
Mesmo com a construção da ponte, o sistema ferry-boat continua sendo reforçado.
O Governo da Bahia concluiu na última semana a licitação para a compra de uma nova embarcação, que será a maior em operação. O ferry terá capacidade para 1.254 passageiros e 168 veículos, ampliando a capacidade atual da travessia.
A empresa responsável será a Happyfrontier – Importação e Exportação Lda. Após a assinatura do contrato, haverá um prazo de até 60 dias para adequações, seguido de vistoria que pode ocorrer em até 180 dias.
A previsão é que a embarcação chegue entre 7 e 9 meses após a formalização, com expectativa de reduzir filas e melhorar o atendimento, principalmente em períodos de maior movimento.
Previsão de ex-governador
Durante a assinatura do contrato para o início das obras da ponte, o ainda governador da Bahia, Rui Costa, questionou diretamente a continuidade do ferry diante da nova estrutura.
O argumento central era simples: com uma travessia mais rápida e direta por via terrestre, o modelo atual perderia competitividade.
Segundo Rui, a tendência natural seria o esvaziamento do sistema, já que o usuário dificilmente optaria por enfrentar filas podendo cruzar a Baía de Todos-os-Santos em poucos minutos.
"Quem vai querer pegar o ferry tendo a ponte? Ninguém. Hoje você espera uma, duas, até quatro horas para fazer a travessia. Tendo a ponte, que vai fazer a travessia em 15 a 20 minutos, quem vai ficar pegando ferry?", questionou.
Além disso, o ex-governador reforçou que o ferry só faria sentido até a entrega da ponte — momento em que deixaria de ser funcional do ponto de vista econômico e operacional. A leitura, naquele momento, era de que o ferry funcionaria apenas até a entrega da obra.
O ferry-boat vai deixar de funcionar após a construção da Ponte Salvador–Itaparica?Não há uma confirmação definitiva sobre o fim do ferry-boat. Qualquer decisão dependerá do impacto que a ponte terá na demanda pela travessia.
Como ficará a rotina de quem usa o ferry-boat diariamente?A construção da ponte deve transformar a mobilidade, mas não permitirá a passagem de pedestres nem bicicletas. Linhas de ônibus intermunicipais para atender os usuários que dependem do ferry e a cobrança de pedágio podem ser criadas.
Quando começam as obras da Ponte Salvador–Itaparica?As obras da Ponte Salvador–Itaparica estão previstas para começar em junho de 2026, com conclusão estimada para junho de 2031, formando a maior ponte desse tipo na América Latina.
O que a nova embarcação de ferry vai trazer de benefícios?Uma nova embarcação, prevista para ser a maior em operação, aumentará a capacidade de transporte, reduzirá filas e melhorará o atendimento durante os horários de pico. A entrega da nova embarcação está prevista para ser feita entre sete a nove meses após a formalização do contrato.
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