Ponte Salvador-Itaparica não poderá ter travessia de pedestres e ciclistas

Ponte Salvador-Itaparica - Foto: Divulgação / GOV.BA

A futura Ponte Salvador-Itaparica, uma das obras mais aguardadas do estado, já tem regras claras sobre quem poderá e quem não poderá utilizá-la. E a resposta pode frustrar parte da população: pedestres e ciclistas não terão acesso à travessia.

Com cerca de 12,4 km de extensão sobre o mar e trechos que chegam a 85 metros de altura, a estrutura foi pensada como um corredor rodoviário de longa distância e não como uma via urbana.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Pedestres fora da ponte

Diferente de outras estruturas urbanas, não será permitido caminhar pela ponte. A decisão tem base técnica: além da extensão elevada, a travessia envolve riscos ligados à altura, ao vento e à própria dinâmica de tráfego.

O projeto considera que a ponte funcionará como parte de um sistema intermunicipal, voltado principalmente para veículos motorizados. Ou seja, não há previsão de circulação a pé, tanto por segurança quanto por inviabilidade operacional.

Bicicletas também ficam de fora



Quem esperava atravessar pedalando também terá que rever os planos. O projeto original, licitado pelo Governo da Bahia em 2019, não inclui ciclovia e os estudos técnicos não recomendam esse tipo de uso.

Os motivos são vários:

Rampas longas , que chegam a até 3,6 km, com inclinação entre 5% e 7,5%

, que chegam a até 3,6 km, com inclinação entre 5% e 7,5% Ventos fortes , até 21% mais intensos do que ao nível do mar

, até 21% mais intensos do que ao nível do mar Exposição constante ao sol e chuvas frequentes

ao sol e chuvas frequentes Tempo elevado de travessia: cerca de 54 minutos de pedal, em média

Além disso, estudos internacionais indicam que deslocamentos diários de bicicleta acima de 8 km já não são considerados ideais e a ponte ultrapassa essa marca com folga.

Mesmo assim, existe uma possibilidade em análise: a criação de uma ciclofaixa apenas aos fins de semana, com uso recreativo e esportivo.

Ponte Salvador-Itaparica | Foto: Divulgação / GOV.BA

Ônibus liberados: transporte coletivo será prioridade



Se pedestres e ciclistas ficam de fora, o transporte público ganha espaço. A ponte foi projetada para receber ônibus, o que abre caminho para integração com o sistema de mobilidade da Bahia.

A definição de linhas, rotas e conexões ficará a cargo do Governo do Estado, mas a expectativa é de que a estrutura amplie o acesso da população, especialmente entre Salvador e a Ilha de Itaparica.

Travessia em minutos e não mais em horas

Hoje, quem depende do ferry-boat pode enfrentar filas que chegam a até 8 ou 9 horas em períodos de pico. Com a ponte, a promessa é transformar essa realidade: o trajeto deve cair para cerca de 10 minutos de carro.

A entrega está prevista para 2031, com início das obras anunciado para junho deste ano.

Ponte Salvador-Itaparica | Foto: Divulgação / GOV.BA

Pedágio e funcionamento



O sistema contará com duas praças de pedágio, ambas na Ilha de Itaparica, no município de Vera Cruz:

Mar Grande: R$ 45 (valor base de 2019, sujeito à inflação)

R$ 45 (valor base de 2019, sujeito à inflação) Ponte do Funil: R$ 5

Na prática, uma viagem de ida e volta em até 24 horas deve custar cerca de R$ 50, com desconto no retorno. O modelo foi pensado para se aproximar do valor atual do ferry-boat, mas com ganho de tempo significativo.

Quem poderá utilizar a Ponte Salvador-Itaparica? A Ponte Salvador-Itaparica será exclusiva para veículos motorizados, como ônibus e carros, não permitindo a passagem de pedestres e ciclistas, visando segurança e viabilidade operacional. Por que pedestres e ciclistas não podem atravessar a ponte? As proibições visam evitar riscos associados à altura, ventos intensos e a dinâmica de tráfego, além de não haver infraestrutura adequada como ciclovias, conforme os estudos técnicos realizados. Como será o transporte público na ponte? A ponte foi projetada para acomodar ônibus, facilitando a integração com o sistema de mobilidade da Bahia e melhorando o acesso entre Salvador e a Ilha de Itaparica. Qual será o tempo de travessia na Ponte Salvador-Itaparica? O tempo de travessia será drasticamente reduzido, passando de horas no ferry-boat para aproximadamente 10 minutos de carro, o que aumentará a eficiência do transporte na região. O que será cobrado como pedágio na ponte? Haverá duas praças de pedágio, com valores de R$ 45 na praça de Mar Grande e R$ 5 na ponte do Funil. Uma viagem de ida e volta deve custar em média R$ 50, com descontos no retorno.

Veja projeção de como ficará a Ponte Salvador-Itaparica