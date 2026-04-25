SALVADOR
Ponte Salvador-Itaparica não poderá ter travessia de pedestres e ciclistas
Medida visa a segurança de quem fará a travessia
A futura Ponte Salvador-Itaparica, uma das obras mais aguardadas do estado, já tem regras claras sobre quem poderá e quem não poderá utilizá-la. E a resposta pode frustrar parte da população: pedestres e ciclistas não terão acesso à travessia.
Com cerca de 12,4 km de extensão sobre o mar e trechos que chegam a 85 metros de altura, a estrutura foi pensada como um corredor rodoviário de longa distância e não como uma via urbana.
Pedestres fora da ponte
Diferente de outras estruturas urbanas, não será permitido caminhar pela ponte. A decisão tem base técnica: além da extensão elevada, a travessia envolve riscos ligados à altura, ao vento e à própria dinâmica de tráfego.
O projeto considera que a ponte funcionará como parte de um sistema intermunicipal, voltado principalmente para veículos motorizados. Ou seja, não há previsão de circulação a pé, tanto por segurança quanto por inviabilidade operacional.
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Bicicletas também ficam de fora
Quem esperava atravessar pedalando também terá que rever os planos. O projeto original, licitado pelo Governo da Bahia em 2019, não inclui ciclovia e os estudos técnicos não recomendam esse tipo de uso.
Os motivos são vários:
- Rampas longas, que chegam a até 3,6 km, com inclinação entre 5% e 7,5%
- Ventos fortes, até 21% mais intensos do que ao nível do mar
- Exposição constante ao sol e chuvas frequentes
- Tempo elevado de travessia: cerca de 54 minutos de pedal, em média
Além disso, estudos internacionais indicam que deslocamentos diários de bicicleta acima de 8 km já não são considerados ideais e a ponte ultrapassa essa marca com folga.
Mesmo assim, existe uma possibilidade em análise: a criação de uma ciclofaixa apenas aos fins de semana, com uso recreativo e esportivo.
Ônibus liberados: transporte coletivo será prioridade
Se pedestres e ciclistas ficam de fora, o transporte público ganha espaço. A ponte foi projetada para receber ônibus, o que abre caminho para integração com o sistema de mobilidade da Bahia.
A definição de linhas, rotas e conexões ficará a cargo do Governo do Estado, mas a expectativa é de que a estrutura amplie o acesso da população, especialmente entre Salvador e a Ilha de Itaparica.
Travessia em minutos e não mais em horas
Hoje, quem depende do ferry-boat pode enfrentar filas que chegam a até 8 ou 9 horas em períodos de pico. Com a ponte, a promessa é transformar essa realidade: o trajeto deve cair para cerca de 10 minutos de carro.
A entrega está prevista para 2031, com início das obras anunciado para junho deste ano.
Pedágio e funcionamento
O sistema contará com duas praças de pedágio, ambas na Ilha de Itaparica, no município de Vera Cruz:
- Mar Grande: R$ 45 (valor base de 2019, sujeito à inflação)
- Ponte do Funil: R$ 5
Na prática, uma viagem de ida e volta em até 24 horas deve custar cerca de R$ 50, com desconto no retorno. O modelo foi pensado para se aproximar do valor atual do ferry-boat, mas com ganho de tempo significativo.
Quem poderá utilizar a Ponte Salvador-Itaparica?A Ponte Salvador-Itaparica será exclusiva para veículos motorizados, como ônibus e carros, não permitindo a passagem de pedestres e ciclistas, visando segurança e viabilidade operacional.
Por que pedestres e ciclistas não podem atravessar a ponte?As proibições visam evitar riscos associados à altura, ventos intensos e a dinâmica de tráfego, além de não haver infraestrutura adequada como ciclovias, conforme os estudos técnicos realizados.
Como será o transporte público na ponte?A ponte foi projetada para acomodar ônibus, facilitando a integração com o sistema de mobilidade da Bahia e melhorando o acesso entre Salvador e a Ilha de Itaparica.
Qual será o tempo de travessia na Ponte Salvador-Itaparica?O tempo de travessia será drasticamente reduzido, passando de horas no ferry-boat para aproximadamente 10 minutos de carro, o que aumentará a eficiência do transporte na região.
O que será cobrado como pedágio na ponte?Haverá duas praças de pedágio, com valores de R$ 45 na praça de Mar Grande e R$ 5 na ponte do Funil. Uma viagem de ida e volta deve custar em média R$ 50, com descontos no retorno.
Veja projeção de como ficará a Ponte Salvador-Itaparica
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