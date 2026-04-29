Novo ferry-boat deve reduzir filas da travessia Salvador-Itaparica

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Passageiros da travessia entre Salvador e a Ilha de Itaparica poderão contar nos próximos meses com a maior embarcação do sistema ferry-boat.

O novo ferry terá capacidade para 1.254 passageiros e 168 veículos, segundo informou o secretário de Infraestrutura (Seinfra), Saulo Pontes, nesta quarta-feira, 29.

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“Em um sistema que recebe mais de 12.800 passageiros e mais de 2.400 veículos por dia, iremos ampliar a frota e trazer melhorias, afirmou o titular da pasta.

Entenda o processo de compra do novo ferry

O governo da Bahia, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), concluiu a licitação para a compra do novo ferry, que vai reforçar o transporte hidroviário na Baía de Todos-os-Santos. O investimento é de R$ 89,4 milhões.

De acordo com publicação do Diário Oficial desta quarta-feira, 29, a empresa vencedora, com base no critério de menor preço, foi a Happyfrontier Importação e Exportação.

O resultado foi homologado pelo secretário de Infraestrutura, Saulo Pontes.

Prometida pelo governo estadual, a chegada do novo ferry na operação pode impactar diretamente a rotina dos usuários, com potencial para ampliar a capacidade de atendimento e reduzir filas, especialmente em períodos de maior demanda, como São João e Natal.

Novo ferry será maior que o Zumbi dos Palmares

Quando entrar em operação, a nova embarcação será a maior do sistema ferry-boat, superando o Zumbi dos Palmares, que atualmente é o maior em operação, com capacidade para 1.094 passageiros e 135 veículos pequenos.

Além do Zumbi dos Palmares, a travessia Salvador-Itaparica opera atualmente com outras três embarcações principais: Dorival Caymmi, Ivete Sangalo e Rio Paraguaçu.

O sistema, administrado pela Internacional Travessias Salvador, funciona com saídas de hora em hora, das 5h às 23h30.

Exigências para compra

A embarcação a ser adquirida é do tipo ferry-boat e poderá ter até 10 anos de construção ou até 14.400 horas de operação.

A previsão é que, após o cumprimento dos prazos legais da licitação, o contrato seja assinado ainda no primeiro semestre de 2026.

Para esta nova licitação, publicada em janeiro deste ano, a Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron), vinculada ao Ministério da Defesa, acompanhou todo o processo.

Quando o novo ferry deve chegar?

O novo ferry não deve chegar de forma imediata após a assinatura do contrato. Primeiro, a empresa terá até 60 dias para realizar adequações e atender às exigências técnicas, incluindo a certificação junto à Marinha do Brasil.

Em seguida, será feita uma vistoria que pode ocorrer em até 180 dias. Só depois dessa etapa a embarcação será preparada para envio ao país, o que leva a uma estimativa de chegada entre 7 e 9 meses após a formalização do contrato.