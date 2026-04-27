SALVADOR-ITAPARICA
Ferry-boat: Internacional Travessias pode perder concessão por falha em segurança
Agerba abriu processo administrativo para investigar a empresa
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Uma possível falha no cumprimento de normas de segurança no sistema ferry-boat da Bahia passou a ser investigada pelo governo do estado.
A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações (Agerba) abriu um processo administrativo contra a Internacional Travessias Salvador S.A., concessionária responsável pelo serviço.
Segundo portaria publicada no Diário Oficial, no último sábado, 25, a empresa é alvo de apuração por indícios de não execução de obras obrigatórias para a obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), documento que comprova o atendimento às exigências de segurança contra incêndio.
Caso seja confirmado, a empresa pode ter o contrato suspenso com a gestão estadual, e deixar de vez o comando dos serviços do modal marítimo baiano.
Salvador - Itaparica: a rota operada pela ITS
A Internacional Travessias opera a rota entre Salvador e a Ilha de Itaparica, utilizada diariamente por milhares de passageiros e veículos, o que acende alerta e necessidade do cumprimento de normas de segurança.
Descumprimento contratual
De acordo com a Agerba, a situação da concessionária pode configurar descumprimento do contrato de concessão firmado com o Estado em julho de 2014.
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Para apurar o caso, foi criada uma comissão formada por servidores da própria agência, responsável por analisar os fatos e indicar eventuais irregularidades.
Punições previstas
A não realização das obras necessárias é classificada como infração grave e, caso seja confirmada, a concessionária poderá sofrer sanções.
Entre elas estão:
- Advertência e multa;
- Impedimento de licitar e contratar: suspensão temporária do direito de participar de novas licitações no estado;
- Declaração de inidoneidade: a sanção mais grave, que impede a empresa de contratar com o poder público.
Procurada pelo portal A TARDE, a empresa não se manifestou até a publicação.
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