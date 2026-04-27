Ferry-boat: Internacional Travessias pode perder concessão por falha em segurança

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Um processo administrativo foi instaurado pela Agerba para apurar descumprimento de normas - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Uma possível falha no cumprimento de normas de segurança no sistema ferry-boat da Bahia passou a ser investigada pelo governo do estado.

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações (Agerba) abriu um processo administrativo contra a Internacional Travessias Salvador S.A., concessionária responsável pelo serviço.

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Segundo portaria publicada no Diário Oficial, no último sábado, 25, a empresa é alvo de apuração por indícios de não execução de obras obrigatórias para a obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), documento que comprova o atendimento às exigências de segurança contra incêndio.

Caso seja confirmado, a empresa pode ter o contrato suspenso com a gestão estadual, e deixar de vez o comando dos serviços do modal marítimo baiano.

Salvador - Itaparica: a rota operada pela ITS

A Internacional Travessias opera a rota entre Salvador e a Ilha de Itaparica, utilizada diariamente por milhares de passageiros e veículos, o que acende alerta e necessidade do cumprimento de normas de segurança.

Movimento de pedestres no ferry boat | Foto: Felipe Iruatã / Ag. A Tarde

Descumprimento contratual

De acordo com a Agerba, a situação da concessionária pode configurar descumprimento do contrato de concessão firmado com o Estado em julho de 2014.

Para apurar o caso, foi criada uma comissão formada por servidores da própria agência, responsável por analisar os fatos e indicar eventuais irregularidades.

Punições previstas

A não realização das obras necessárias é classificada como infração grave e, caso seja confirmada, a concessionária poderá sofrer sanções.

Entre elas estão:

Advertência e multa ;

; Impedimento de licitar e contratar : suspensão temporária do direito de participar de novas licitações no estado;

: suspensão temporária do direito de participar de novas licitações no estado; Declaração de inidoneidade : a sanção mais grave, que impede a empresa de contratar com o poder público.

Procurada pelo portal A TARDE, a empresa não se manifestou até a publicação.