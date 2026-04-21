Ponte Salvador-Itaparica: material para início das obras é enviado ao Brasil

Material foi enviado ao Brasil no final de março. - Foto: Divulgação

Está prevista para a segunda quinzena de maio a chegada ao Brasil de uma plataforma operacional inédita na América Latina. No dia 30 de março, um navio saiu da China carregado com 44 containers com mais de 800 toneladas de materiais que serão implantados na Baía de Todos-os-Santos, em junho, marcando o início da construção da Ponte Salvador-Itaparica.

“A implantação da plataforma representa o início dos trabalhos na Baía de Todos-os-Santos. A construção da ponte acontecerá por meio dessa plataforma, que será removida após a conclusão dos trabalhos. Seus materiais serão reaproveitados”, explicou Carlos Prates, gerente de Relações Institucionais e porta-voz da Concessionária.

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O sistema é adotado em grandes obras de infraestrutura na China e traz diversas vantagens para o projeto no Brasil. Uma delas é a redução em quase 70% no número de embarcações atuando na Baía de Todos-os-Santos, contribuindo para um melhor tráfego marítimo.

A estrutura acompanha a ponte em quase toda a sua extensão. A plataforma manterá o canal principal de navegação, por onde passarão as embarcações maiores, com 400 metros largura por 85 metros de altura. Para embarcações de menor porte haverá passagens auxiliares do lado de Salvador e do lado da Ilha, com 40 metros de largura e sem limitação vertical, permitindo assim o livre tráfego marítimo.

| Foto: Divulgação

Pescadores da região terão espaços exclusivos de navegação, ainda mais próximos às margens de Salvador e de Vera Cruz, com 15 metros de largura e 3,3 de altura, mas eles também poderão passar pelos canais auxiliares.

“Essa estrutura vai garantir maior previsibilidade do cronograma de obra, além de aumentar a segurança para os trabalhadores e todos que navegam diariamente na baía. A plataforma também melhora a gestão ambiental já que os resíduos sólidos e líquidos poderão ser coletados em pontos centralizados e descartados adequadamente”, afirma Prates.

Atualmente, os mesmos acionistas da Concessionária Ponte Salvador-Itaparica estão construindo duas pontes na China com o uso de plataforma semelhante: a Ponte Ferroviária Transmarítima da Baía de Hangzhou e a Ponte Rodoviária de Liuheng. Em julho de 2025, uma comitiva técnica brasileira foi à China conhecer o trabalho e o uso dessa tecnologia.

Canteiros de obras

Com o objetivo de viabilizar o início dos trabalhos dentro do cronograma estabelecido, a Concessionária Ponte Salvador-Itaparica já protocolou os pedidos de alvará junto às prefeituras de Salvador e de Vera Cruz.

Material tem previsão de chegada no segunda quinzena de maio. | Foto: Divulgação

Do lado da capital, as atividades começam com a construção no vão central na Baía de Todos-os-Santos e o funcionamento do canteiro de obras na Avenida Engenheiro Oscar Pontes, que dará suporte às atividades no mar. Já em Vera Cruz, os trabalhos começam com o canteiro de obras e a construção da plataforma desde o início do município em direção ao vão central.

As obras nos sistemas viários em Salvador e em Vera Cruz serão iniciadas posteriormente, por não se tratar de caminhos críticos, como é o caso do vão central. Além das frentes de trabalho nos dois municípios, o projeto contará com um canteiro no Estaleiro São Roque do Paraguaçu, em Maragogipe, viabilizado a partir de contrato firmado com a Petrobras. No local, serão produzidos elementos pré-moldados fundamentais para a execução da ponte, ampliando a capacidade logística e garantindo maior eficiência ao cronograma da obra.

Novo sistema rodoviário

Com investimento de cerca de R$ 11 bilhões, a ponte sobre a Baía de Todos-os-Santos integra o novo Sistema Rodoviário Salvador-Itaparica, maior obra de infraestrutura da história da Bahia. Com 12,4 quilômetros de extensão, a ponte será a maior da América Latina e contará com novos acessos viários em Salvador e Vera Cruz.

Do lado da capital, serão 4,4 quilômetros de estruturas ligando a região da Calçada e Água de Meninos, com viadutos e túneis paralelos aos da Via Expressa. Já na Ilha de Itaparica, haverá implantação de uma via expressa de 22 quilômetros e a duplicação de um trecho de 8 quilômetros da BA-001 da localidade de Tairu até a Ponte do Funil.