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'PEDAÇO DA HISTÓRIA'

Brega de Orlando começa a ser demolido e dá lugar às obras do VLT

Local era um dos pontos mais tradicionais do Subúrbio Ferroviário de Salvador

Gustavo Nascimento
Por
| Atualizada em

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Brega de Orlando tinha vista para a Baía de Todos-os-Santos
Brega de Orlando tinha vista para a Baía de Todos-os-Santos - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

O Brega de Orlando, um dos pontos mais tradicionais do Subúrbio Ferroviário de Salvador, começou a ser demolido nesta sexta-feira, 8, em meio às obras de implantação do VLT, que utilizará parte da área onde antes funcionava a antiga linha férrea da região.

Instalado à beira da Baía de Todos-os-Santos, o local ganhou fama não apenas pela atividade exercida no espaço, mas também pela vista para o mar e pelas histórias construídas ao longo de quase 40 anos de funcionamento.

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Em reportagem publicada pelo jornal Correio em janeiro, um cliente do Brega de Orlando identificado como Januário Jereba afirmou que o fechamento representa uma perda simbólica para Salvador. “Derrubar o Brega de Orlando é a mesma coisa que derrubar o Elevador Lacerda. Vai acabar com um pedaço da história de Salvador”, disse.

Papel social

Já as funcionárias do local destacaram o impacto econômico do fechamento, visto que o espaço era a principal fonte de renda e sustento familiar. Uma delas, identificada como Aruza Skaf, afirmou ao Correio que trabalhava no local há oito anos.

Isso aqui é o meu sustento. É daqui que eu pago minhas dívidas, pago meu curso de segurança do trabalho, construí minha casa e comprei minha moto.
Aruza Skaf - Ex-funcionária do Brega de Orlando

Outra funcionária, identificada como Galega, falou sobre o preconceito enfrentado pelas mulheres que atuavam no local. “Eu sou muito feliz, não preciso esconder nada. Não me considero uma mulher infeliz porque vendo meu corpo. Eu sou independente, eu pago minhas contas”, declarou ela.

Segundo relatos, o estabelecimento também servia como moradia temporária para algumas trabalhadoras que vinham de outras cidades. O espaço contava com quartos destinados tanto ao atendimento quanto à hospedagem das profissionais.

Possibilidade de mudança

Os proprietários do local, Orlando e o filho Jean, não comentaram sobre o fechamento.

Além disso, ainda não há definição oficial sobre uma possível mudança do estabelecimento para outro endereço. Entre as possibilidades discutidas estaria uma nova estrutura na Estrada do Derba ou em outro ponto de Praia Grande.

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obras Salvador VLT

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