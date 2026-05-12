Rogério Ceni aponta jogo contra o Remo como decisão pela “honra”

O Esporte Clube Bahia terá um dos compromissos mais importantes da temporada na noite desta quarta-feira, 13. A partir das 21h30, no Estádio Mangueirão, em Belém (PA), o time comandado por Rogério Ceni enfrenta o Remo precisando reverter o placar adverso construído no confronto de ida da 5ª fase da Copa do Brasil para seguir vivo na competição nacional.



Em meio a uma sequência negativa na temporada, o duelo ganhou contornos ainda mais decisivos para o Tricolor. Além da vaga nas oitavas de final, a classificação passou a ser tratada internamente como fundamental para recuperar a confiança da equipe e diminuir a pressão sobre o trabalho desenvolvido no clube. Após a derrota para o Cruzeiro Esporte Clube, no último sábado, 9, na Arena Fonte Nova, Rogério Ceni deixou claro o peso emocional da partida em Belém.



Pela nossa honra mesmo, pela nossa imagem Rogério Ceni - técnico do Bahia

O momento delicado vivido pelo Bahia também é reflexo de frustrações acumuladas ao longo do ano. Ainda no primeiro semestre, a equipe acabou eliminada de forma precoce na segunda fase da Libertadores diante do O'Higgins Fútbol Club, do Chile, jogando dentro da Arena Fonte Nova. A queda impactou diretamente o planejamento esportivo e financeiro do clube, reduzindo receitas e esvaziando o calendário da temporada.





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Diante desse cenário, uma nova eliminação precoce poderia ampliar ainda mais a pressão sobre o ambiente tricolor e comprometer as metas estabelecidas para o restante do ano. O próprio Rogério Ceni reconheceu a fragilidade do momento vivido pela equipe: “A gente almeja chegar em posições mais altas em 2026, mas é um momento de fragilidade. Precisamos de luta para sobreviver a esse momento difícil”.



“Temos que continuar trabalhando, tentar fazer algo de diferente na quarta-feira [...] A gente vê que os jogadores sentem fisicamente o desgaste, emocionalmente também. Quarta-feira é um jogo decisivo para reverter isso”, afirmou o treinador.



Para avançar às oitavas de final, o Bahia precisará superar também um retrospecto negativo na história da competição. O Tricolor jamais conseguiu uma classificação fora de casa após ser derrotado no jogo de ida de um mata-mata da Copa do Brasil. Além disso, o clube nunca reverteu uma desvantagem de dois gols no torneio nacional.