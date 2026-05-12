Flamengo domina pré-lista de Ancelotti para a Copa do Mundo

O Flamengo é o clube com maior representatividade na pré-lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. A relação enviada por Carlo Ancelotti à Fifa conta com sete atletas ligados ao Rubro-Negro: Danilo, Alex Sandro, Léo Pereira, Léo Ortiz, Lucas Paquetá, Pedro e Samuel Lino.



A convocação definitiva, com os 26 jogadores que defenderão o Brasil no Mundial, será divulgada na próxima segunda-feira, às 17h, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.



Entre os nomes presentes na pré-lista, alguns aparecem em situação mais confortável para garantir vaga entre os convocados finais. Danilo, inclusive, já havia sido citado publicamente por Carlo Ancelotti, enquanto Alex Sandro, Léo Pereira e Lucas Paquetá também surgem entre os favoritos para integrar o elenco brasileiro na Copa do Mundo.



Paquetá, inclusive, se recupera de lesão e deve voltar a ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim no confronto diante do Club Athletico Paranaense, marcado para domingo.



Outro nome que segue em observação é o atacante Pedro. Apesar de correr por fora na disputa por uma vaga, o camisa 9 rubro-negro ganhou força nos bastidores da Confederação Brasileira de Futebol após o bom início de temporada. Mesmo com concorrentes como Igor Thiago e João Pedro em situação considerada mais confortável, uma surpresa na lista final não é descartada.





Já Léo Ortiz e Samuel Lino aparecem como alternativas para composição do grupo ampliado. O zagueiro esteve presente na primeira convocação de Ancelotti, mas não entrou em campo nas partidas diante de Seleção Equatoriana de Futebol e Seleção Paraguaia de Futebol. Samuel Lino, por sua vez, participou da lista de outubro, foi titular contra a Seleção Boliviana de Futebol, mas teve atuação abaixo do esperado na altitude.



A forte presença rubro-negra na pré-lista reforça uma tendência construída ao longo de todo o ciclo da Copa do Mundo de 2026. Considerando os quatro treinadores que passaram pela Seleção no período, o Flamengo foi o clube brasileiro com maior número de convocados, acumulando dez jogadores chamados.



Além dos atletas presentes na lista atual, Wesley França, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas e Gerson também receberam oportunidades vestindo a camisa do Flamengo durante o ciclo. Lucas Paquetá é a única exceção entre os nomes atuais, já que ainda não havia sido convocado desde o retorno ao clube carioca.



Além da Seleção Brasileira, o Flamengo também possui jogadores em pré-listas de outras seleções sul-americanas e com boas chances de disputar o Mundial. São eles Giorgian de Arrascaeta, Nicolás de la Cruz e Guillermo Varela, pelo Uruguai, Gonzalo Plata, pelo Equador, e Jorge Carrascal, pela Colômbia.