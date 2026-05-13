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COPA DO BRASIL

Torcida do Vitória esgota ingressos para decisão contra o Flamengo

Duelo é válido pelo jogo de volta dos 16 avos de final da Copa do Brasil; Leão perdeu por 2 a 1 na ida

Gustavo Nascimento
Por
| Atualizada em
Torcida do Vitória
Torcida do Vitória -

A torcida do Vitória esgotou os ingressos para o jogo de volta contra o Flamengo, válido pelos 16 avos de final da Copa do Brasil, que será disputado nesta quinta-feira, 14, às 21h30, no Barradão. Após a derrota por apenas 2 a 1 no jogo de ida, no Maracanã, a torcida do Leão da Barra vai apoiar em peso o time na decisão para buscar a classificação para a próxima fase do torneio.

De acordo o Leão, ainda há ingressos disponíveis para o setor visitante, com vendas no site do Flamengo.

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Caso o Vitória perca ou a partida termine empatada, o time está fora da competição. Em caso de vitória por um gol de diferença, o duelo será decidido na disputa de pênaltis. Já se vencer por dois ou mais gols de diferença, o Leão reverte a vantagem no placar agregado e se classifica ainda no tempo normal.

Maiores públicos de 2026

Até então, o maior público do Vitória nesta temporada veio no primeiro Ba-Vi do ano, na primeira fase do Campeonato Baiano, quando o Barradão recebeu 29.729 pagantes e um total de 29.843 pessoas.

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O segundo jogo com mais torcedores presentes no Estádio Manoel Barradas, curiosamente, foi contra o Flamengo. Na ocasião, válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, 27.080 pessoas estiveram presentes na derrota por 2 a 1 para o time carioca.

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copa do brasil flamengo Futebol ingressos torcida vitória

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