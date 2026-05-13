Barradão terá nova via de acesso para Copa do Mundo Feminina

Torcida do Vitória nos arredores do Barradão - Foto: Yuri Couto | EC Vitória

Durante a apresentação do projeto da nova Arena Barradão, nesta quarta-feira, 13, no Palácio Thomé de Souza, o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União) revelou que será realizada a construção de uma nova via de acesso ao estádio, que poderá assim receber seleções na Copa do Mundo Feminina de 2027.

De acordo com Bruno Reis, o novo acesso será exclusivo para os atletas e delegações durante o Mundial. Esta via, inclusive, é uma exigência da Fifa para viabilizar a capital baiana e seus equipamentos esportivos.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Estamos fazendo uma via de acesso ao Barradão, que é o que vai garantir ao Barradão em 2027 o lugar de sede para receber as Seleções que vão disputar a Copa do Mundo Feminina. Estávamos tendo reunião agora com a Fifa sobre. Foi uma exigência que tivesse esse acesso exclusivo para as atletas a a gente está viabilizando", afirmou Bruno Reis.

Copa Feminina no Brasil

A Copa do Mundo Feminina da FIFA será realizada no Brasil de 24 de junho a 25 de julho de 2027, marcando a primeira vez que o torneio ocorre na América do Sul. O evento contará com 32 seleções e jogos em oito capitais brasileiras, incluindo Salvador.