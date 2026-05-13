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Nova Arena Barradão mira shows internacionais em Salvador; entenda

Projeto prevê mais de 100 eventos por ano, incluindo grandes atrações internacionais e eventos corporativos no estádio do Vitória

João Grassi
Por
| Atualizada em
Arena Barradão terá megaeventos e shows internacionais
Arena Barradão terá megaeventos e shows internacionais -

Além das partidas de futebol, a nova Arena Barradão, um dos principais projetos da diretoria do Esporte Clube Vitória, também será palco de grandes shows e eventos, incluindo atrações internacionais.

Durante a apresentação do projeto da Arena Barradão ao prefeito de Salvador, Bruno Reis, realizada nesta quarta-feira, 13, na Palácio Thomé de Souza, o consórcio SD Plan detalhou o planejamento para receber cerca de 113 eventos por ano.

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A empresa projeta a realização anual de 10 grandes shows na Arena Barradão, com público estimado em 600 mil pessoas, sendo quatro deles internacionais. Além disso, estão previstos outros 10 eventos de médio porte, voltados para um público total de 100 mil pessoas, além de eventos corporativos, como congressos, lançamentos e ativações.

“A gente vai conseguir, com certeza, criar essa cultura em Salvador dos grandes shows. Já tem uma cultura muito forte em termos culturais de eventos, mas a gente realmente entra nessa rota principal de shows internacionais. Em termos de logística, a gente já está muito facilitado”, disse Leonardo Carvalho.

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a gente realmente entra nessa rota principal de shows internacionais
Leonardo Carvalho
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Arena Barradão esporte clube vitória

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