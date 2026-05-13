Ex-Vitória assume o gol após lesão de goleiro do Goiás no Mineirão

Ex-Vitória vira goleiro após lesão de Tadeu contra Cruzeiro - Foto: Reprodução / Sportv

O Goiás viveu momentos dramáticos nos minutos finais da derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, na noite desta terça-feira, 12, no Mineirão, pela Copa do Brasil. Além da eliminação nas oitavas de final, o Esmeraldino perdeu o goleiro Tadeu por lesão nos acréscimos da partida e precisou improvisar o volante Filipe Machado, ex-Vitória, no gol.



Um dos principais nomes da equipe goiana durante o confronto, Tadeu se machucou após uma dividida dentro da área já nos instantes finais do duelo. O arqueiro levou a pior no lance e deixou o campo com muitas dores na perna esquerda, sem conseguir apoiar o pé no gramado.



Sem condições de permanecer em campo, o goleiro precisou ser amparado para sair do gramado e foi encaminhado diretamente para uma ambulância, que o levou a um hospital em Belo Horizonte para receber atendimento médico. A suspeita inicial é de fratura, e o jogador de 34 anos passará por exames de raio-x para determinar a gravidade da lesão.





O problema ganhou contornos ainda mais delicados porque o Goiás já havia realizado as cinco substituições permitidas. Com isso, o técnico precisou improvisar Filipe Machado debaixo das traves nos acréscimos. O volante, que tem apenas 1,74m, com passagem pelo Vitória, assumiu a responsabilidade até o apito final.



Apesar do cenário inusitado, o Cruzeiro não voltou a finalizar após a entrada improvisada do meio-campista no gol. Com o triunfo no Mineirão, a Raposa garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. No confronto de ida, disputado em Goiânia, as equipes haviam empatado por 2 a 2.