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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

LEÃO DESFALCADO

Vitória perde dois titulares para encarar o Bragantino no Brasileirão

Rubro-Negro terá que lidar com duas ausências importantes em Bragança Paulista

Lucas Vilas Boas e João Grassi
Por Lucas Vilas Boas e João Grassi
Jogadores do Vitória em campo contra o Flamengo no Maracanã
Jogadores do Vitória em campo contra o Flamengo no Maracanã -

O Vitória terá que lidar com dois desfalques importantes no jogo contra o Bragantino, pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Titulares absolutos nas últimas partidas na temporada, os defensores Nathan Mendes e Luan Cândido pertentem ao clube paulista e não podem entrar em campo pelo Rubro-Negro por questões contratuais de acordo com apuração do Portal A TARDE.

A partida acontece no próximo domingo, 17, às 18h30, em Bragança Paulista ela 16ª rodada do Brasileirão. Antes, contudo, o Leão da Barra encara o Flamengo pelo jogo de volta da 5ª rodada da Copa do Brasil e terá a dupla à disposição do técnico Jair Ventura.

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Como isso afeta o Vitória?

Luan Cândido ganhou a vaga de titular em meio ao momento de desfalques no sistema defensivo do Vitória e segue com a confiança do treinador mesmo com o retorno de algumas peças. O lateral que tem atuado como zagueiro disputou as últimas oito partidas entre os 11 iniciais.

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Nathan Mendes, por outro lado, é considerado titular desde que chegou ao Rubro-Negro e sua ausência tende a dar uma dor de cabeça maior à Jair Ventura por causa das ausências no setor. Com Claudinho e Mateus Silva lesionados, o Leão terá que improvisar na lateral-direita e o polivalente Edenilson passa a ser um dos principais candidatos.

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