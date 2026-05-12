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Relembre última vez que o Vitória venceu o Flamengo no Barradão

Leão da Barra enfrenta o time carioca nesta quinta-feira, 14

João Grassi
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Jogadores do Vitória comemoram gol sobre o Flamengo
Jogadores do Vitória comemoram gol sobre o Flamengo - Foto: Felipe Oliveira | EC Vitória

Em busca de se manter vivo na Copa do Brasil, o Esporte Clube Vitória terá o duro desafio de eliminar o Flamengo para avançar às oitavas de final. Os duelos mais recentes em Salvador, no entanto, representam um tabu de 13 anos para o Leão.

Nos últimos sete encontros rubro-negros no Barradão, o Vitória não saiu vencedor em nenhum deles. São seis derrotas e um empate na sequência, enquanto o resultado positivo mais atual aconteceu na temporada 2013.

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Responsável pela melhor campanha do clube na era dos pontos corridos (5º lugar), o histórico time comandado por Ney Franco derrotou o Flamengo por 4 a 2 no dia 1º de dezembro de 2013, pela penúltima rodada do Brasileirão. Marquinhos, Maxi Biancucchi e Dinei (2x) marcaram os gols.

A equipe foi escalada com Wilson; Ayrton, Kadu, Victor Ramos e Juan; Lucho Cáceres, Damián Escudero (William Henrique) e Renato Cajá (Danilo Tarracha); Marquinhos, Maxi Biancucchi (Luiz Gustavo) e Dinei.

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Vitória vs Flamengo no Barradão

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Vitória 4x2 Flamengo | Foto: Felipe Oliveira | EC Vitória

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