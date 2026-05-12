Relembre última vez que o Vitória venceu o Flamengo no Barradão

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Em busca de se manter vivo na Copa do Brasil, o Esporte Clube Vitória terá o duro desafio de eliminar o Flamengo para avançar às oitavas de final. Os duelos mais recentes em Salvador, no entanto, representam um tabu de 13 anos para o Leão.

Nos últimos sete encontros rubro-negros no Barradão, o Vitória não saiu vencedor em nenhum deles. São seis derrotas e um empate na sequência, enquanto o resultado positivo mais atual aconteceu na temporada 2013.

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Responsável pela melhor campanha do clube na era dos pontos corridos (5º lugar), o histórico time comandado por Ney Franco derrotou o Flamengo por 4 a 2 no dia 1º de dezembro de 2013, pela penúltima rodada do Brasileirão. Marquinhos, Maxi Biancucchi e Dinei (2x) marcaram os gols.

A equipe foi escalada com Wilson; Ayrton, Kadu, Victor Ramos e Juan; Lucho Cáceres, Damián Escudero (William Henrique) e Renato Cajá (Danilo Tarracha); Marquinhos, Maxi Biancucchi (Luiz Gustavo) e Dinei.

Vitória vs Flamengo no Barradão

Vitória 1x2 Flamengo — Rodada 3 — Brasileirão 2026

Vitória 1x2 Flamengo — Rodada 2 — Brasileirão 2025

Vitória 1x2 Flamengo — Rodada 19 — Brasileirão 2024

Vitória 2x2 Flamengo — Rodada 1 — Brasileirão 2018

Vitória 1x2 Flamengo — Rodada 38 — Brasileirão 2017

Vitória 1x2 Flamengo — Rodada 24 — Brasileirão 2016

Vitória 1x2 Flamengo — Rodada 18 — Brasileirão 2014

Vitória 4x2 Flamengo — Rodada 37 — Brasileirão 2013

Vitória 1x1 Flamengo — Rodada 2 — Brasileirão 2010

Vitória 3x3 Flamengo — Rodada 28 — Brasileirão 2009

Vitória 0x0 Flamengo — Rodada 32 — Brasileirão 2008

Vitória 0x1 Flamengo — Semifinais — Copa do Brasil 2004

Vitória 5x1 Flamengo — Rodada 5 — Brasileirão 2004

Vitória 1x0 Flamengo — Rodada 30 — Brasileirão 2003

Vitória 1x3 Flamengo — Quartas de final — Copa do Brasil 2003

Vitória 1x2 Flamengo — 1ª fase — Brasileirão 2002

Vitória 1x4 Flamengo — 1ª fase — Brasileirão 1998

Vitória 5x0 Flamengo — Oitavas de final — Copa do Brasil 1998

Vitória 0x1 Flamengo — 1ª fase — Brasileirão 1996

Vitória 1x0 Flamengo — 1ª fase — Brasileirão 1993

Vitória 0x0 Flamengo — 1ª fase — Brasileirão 1989

Vitória 0x1 Flamengo — 2ª fase — Brasileirão 1986

Vitória 0x3 Flamengo — 2ª fase — Brasileirão 1976

Vitória 1x0 Flamengo — 1ª fase — Brasileirão 1974

Vitória 0x0 Flamengo — 1ª fase — Brasileirão 1973