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Relembre última vez que o Vitória venceu o Flamengo no Barradão
Leão da Barra enfrenta o time carioca nesta quinta-feira, 14
Em busca de se manter vivo na Copa do Brasil, o Esporte Clube Vitória terá o duro desafio de eliminar o Flamengo para avançar às oitavas de final. Os duelos mais recentes em Salvador, no entanto, representam um tabu de 13 anos para o Leão.
Nos últimos sete encontros rubro-negros no Barradão, o Vitória não saiu vencedor em nenhum deles. São seis derrotas e um empate na sequência, enquanto o resultado positivo mais atual aconteceu na temporada 2013.
Responsável pela melhor campanha do clube na era dos pontos corridos (5º lugar), o histórico time comandado por Ney Franco derrotou o Flamengo por 4 a 2 no dia 1º de dezembro de 2013, pela penúltima rodada do Brasileirão. Marquinhos, Maxi Biancucchi e Dinei (2x) marcaram os gols.
A equipe foi escalada com Wilson; Ayrton, Kadu, Victor Ramos e Juan; Lucho Cáceres, Damián Escudero (William Henrique) e Renato Cajá (Danilo Tarracha); Marquinhos, Maxi Biancucchi (Luiz Gustavo) e Dinei.
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