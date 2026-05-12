COPA DO BRASIL
Vitória x Flamengo: onde assistir, escalações e tudo sobre o jogo
Os dois clubes se enfrentam nesta quinta-feira, 14, às 21h30, pela volta da 5ª fase da Copa do Brasil
O Flamengo está mirando fixo no hexa da Copa do Brasil - e o Vitória promete fazer de tudo para impedir. Nesta quinta-feira, 14, às 21h30, o rubro-negro baiano encara o Mengão dentro de casa, no Barradão, lutando para reverter o placar de 2 a 1 aberto na partida de ida no Maracanã com gols de Evertton Araujo e Pedro contra um de Erick.
A última memória que o Leão da Barra tem em campo é, coincidentemente, no Maracanã, e não é ruim. O jogo mais recente do Vitória foi por lá, contra o Fluminense, empatando em 2 a 2 pelo Brasileirão logo após se classificar para as semifinais da Copa do Nordeste, eliminando o Ceará.
Agora, o Leão conta com um bônus que nunca falha em beneficiar o time - a atmosfera do Barradão. Após o dia 10 de fevereiro, quando encarou justamente o Flamengo e foi derrotado por 2 a 1, o Vitória perdeu apenas mais uma partida em casa, tendo vencido nove vezes e empatado duas.
Do outro lado, no entanto, as coisa não estão nada mal. O Flamengo é vice-líder da tabela do Brasileirão e acabou de vencer o Grêmio fora de casa por 1 a 0, em condições parecidas com as que enfrentará o Vitória.
Sem perder há dez jogos seguidos desde que levou 3 a 0 para o Bragantino fora de casa, o Flamengo venceu oito e empatou duas das últimas dez partidas, consolidando um histórico quase infalível para enfrentar o Vitória. Assim, alguém vai quebrar uma sequência valiosa - resta descobrir quem.
Transmissão
A partida será transmitida na televisão fechada pelo SporTV e no pay-per-view pelo Premiere.
Prováveis escalações
Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Baralhas, Zé Vitor e Martínez; Matheuzinho, Erick e Renê. Técnico: Jair Ventura.
Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araujo e Jorginho; Carrascal, Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.
Arbitragem
Árbitro: Raphael Claus (SP)