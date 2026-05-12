Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

COPA DO BRASIL

Vitória x Flamengo: onde assistir, escalações e tudo sobre o jogo

Os dois clubes se enfrentam nesta quinta-feira, 14, às 21h30, pela volta da 5ª fase da Copa do Brasil

Marina Branco
Por
| Atualizada em
Vitória e Flamengo
Vitória e Flamengo -

O Flamengo está mirando fixo no hexa da Copa do Brasil - e o Vitória promete fazer de tudo para impedir. Nesta quinta-feira, 14, às 21h30, o rubro-negro baiano encara o Mengão dentro de casa, no Barradão, lutando para reverter o placar de 2 a 1 aberto na partida de ida no Maracanã com gols de Evertton Araujo e Pedro contra um de Erick.

A última memória que o Leão da Barra tem em campo é, coincidentemente, no Maracanã, e não é ruim. O jogo mais recente do Vitória foi por lá, contra o Fluminense, empatando em 2 a 2 pelo Brasileirão logo após se classificar para as semifinais da Copa do Nordeste, eliminando o Ceará.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

COPA DO MUNDO

Luciano Juba comemora presença na pré-lista da Seleção para Copa do Mundo
Luciano Juba comemora presença na pré-lista da Seleção para Copa do Mundo imagem

AGORA VAI!

Relembre última vez que o Vitória venceu o Flamengo no Barradão
Relembre última vez que o Vitória venceu o Flamengo no Barradão imagem

TÁ CHEGANDO!

Vitória apresenta detalhes da Arena Barradão para Prefeitura nesta quarta
Vitória apresenta detalhes da Arena Barradão para Prefeitura nesta quarta imagem

Agora, o Leão conta com um bônus que nunca falha em beneficiar o time - a atmosfera do Barradão. Após o dia 10 de fevereiro, quando encarou justamente o Flamengo e foi derrotado por 2 a 1, o Vitória perdeu apenas mais uma partida em casa, tendo vencido nove vezes e empatado duas.

Do outro lado, no entanto, as coisa não estão nada mal. O Flamengo é vice-líder da tabela do Brasileirão e acabou de vencer o Grêmio fora de casa por 1 a 0, em condições parecidas com as que enfrentará o Vitória.

Vitória e Flamengo
Vitória e Flamengo | Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Sem perder há dez jogos seguidos desde que levou 3 a 0 para o Bragantino fora de casa, o Flamengo venceu oito e empatou duas das últimas dez partidas, consolidando um histórico quase infalível para enfrentar o Vitória. Assim, alguém vai quebrar uma sequência valiosa - resta descobrir quem.

Vitória e Flamengo
Vitória e Flamengo | Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Transmissão

A partida será transmitida na televisão fechada pelo SporTV e no pay-per-view pelo Premiere.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Baralhas, Zé Vitor e Martínez; Matheuzinho, Erick e Renê. Técnico: Jair Ventura.

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araujo e Jorginho; Carrascal, Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

Arbitragem

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

copa do brasil esporte clube vitória flamengo

Relacionadas

Mais lidas