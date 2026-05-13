E.C.VITÓRIA
Arena Barradão terá aplicativo e sistema inédito na América Latina
Informação foi passada durante apresentação do projeto à Prefeitura de Salvador
Durante a apresentação da Arena Barradão à Prefeitura de Salvador nesta quarta-feira, 13, o Consórcio SD Arenas detalhou sobre o sistema integrado com tecnologia e inovação. O estádio terá seu próprio aplicativo e uma operação inteligente.
De acordo com Danilo Carvalho, CEO da SD PLAN, através do app citado por ele, será possível adquirir produtos que ficam normalmente à venda no Barradão. O empresário ainda afirmou que este tipo de integração será uma novidade em toda a América Latina
"A gente vai ter um sistema que integra toda a vida do torcedor dentro da Arena. Tanto na compra de um alimentos e bebidas, como uma camisa do Vitória, como pagar o estacionamento, como comprar um ticket para o museu. Tudo isso vai estar integrado num sistema que você consegue, de forma muito mais ágil, receber isso no seu assento, por exemplo. A gente tem esse poder por ter controle de todos os contratos", detalhou Carvalho.
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Isso é muito normal em arenas nos Estados Unidos, mas na América Latina hoje não tem um sistema todo integrado, como vamos fazer na Arena Barradão.
Campanhas de publicidade
Danilo também falou sobre a possibilidade de trazer campanhas de marketing que se conectem com o torcedor rubro-negro, com a possibilidade de descontos e brindes através de interatividade;
"Quando a gente for implementar o sistema, a gente vai criar campanhas de marketing e publicidade. Por exemplo: o Vitória faz um gol, a gente pode dar um desconto no uniforme ou em algum adereço que você possa comprar. Você faz campanhas publicitárias e comerciais dentro da Arena", concluiu.