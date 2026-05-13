Arena Barradão terá aplicativo e sistema inédito na América Latina

Danilo Carvalho, CEO da SD PLAN - Foto: Yuri Couto | EC Vitória

Durante a apresentação da Arena Barradão à Prefeitura de Salvador nesta quarta-feira, 13, o Consórcio SD Arenas detalhou sobre o sistema integrado com tecnologia e inovação. O estádio terá seu próprio aplicativo e uma operação inteligente.

De acordo com Danilo Carvalho, CEO da SD PLAN, através do app citado por ele, será possível adquirir produtos que ficam normalmente à venda no Barradão. O empresário ainda afirmou que este tipo de integração será uma novidade em toda a América Latina

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"A gente vai ter um sistema que integra toda a vida do torcedor dentro da Arena. Tanto na compra de um alimentos e bebidas, como uma camisa do Vitória, como pagar o estacionamento, como comprar um ticket para o museu. Tudo isso vai estar integrado num sistema que você consegue, de forma muito mais ágil, receber isso no seu assento, por exemplo. A gente tem esse poder por ter controle de todos os contratos", detalhou Carvalho.

Isso é muito normal em arenas nos Estados Unidos, mas na América Latina hoje não tem um sistema todo integrado, como vamos fazer na Arena Barradão. Danilo Carvalho - CEO da SD PLAN

Campanhas de publicidade

Danilo também falou sobre a possibilidade de trazer campanhas de marketing que se conectem com o torcedor rubro-negro, com a possibilidade de descontos e brindes através de interatividade;

"Quando a gente for implementar o sistema, a gente vai criar campanhas de marketing e publicidade. Por exemplo: o Vitória faz um gol, a gente pode dar um desconto no uniforme ou em algum adereço que você possa comprar. Você faz campanhas publicitárias e comerciais dentro da Arena", concluiu.