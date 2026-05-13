Emprestado, jogador do Vitória brilha e é destaque em líder da Série B

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Dudu Miraíma pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Hoje, o Vitória precisa de gols para passar do Flamengo na Copa do Brasil. Longe de Salvador, mas ainda vinculado ao Vitória, um jogador fez gols "à la Ronaldinho", em meio a uma campanha de destaque que vem vivendo no líder da Série B.

Dudu Miraíma teve uma noite de protagonista nesta terça-feira, 12, pela oitava rodada da Série B do Brasileirão. Emprestado ao São Bernardo até o fim da temporada, o meia foi o grande nome da vitória paulista por 3 a 1 sobre o Londrina, se destacando no time que lidera a tabela.

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No Estádio Vitorino Gonçalves Dias, no Paraná, o jogador marcou dois golaços e terminou eleito o melhor em campo. O São Bernardo abriu o placar com Daniel Amorim, mas a partida ganhou a assinatura de Dudu a partir dos 21 minutos, garantindo a vitória absoluta em cima do Londrina.

Os gols

No segundo gol da equipe paulista, o meia recebeu a bola fora da área, ajeitou e finalizou com categoria, colocando no canto direito do goleiro Kozlinski, sem chances de defesa. No entanto, não foi esse o destaque de Dudu na partida, tendo marcado um segundo gol ainda melhor.

Na etapa final, Dudu marcou tão bem em cobrança de falta que foi comparado a um dos gols mais emblemáticos da história da Seleção Brasileira - a cobrança de Ronaldinho Gaúcho contra a Inglaterra, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2002.

Aos 59 minutos, o meia cobrou com efeito, aparentemente cruzando para a área, mas a bola ganhou curva, enganou a defesa e morreu novamente no lado direito do goleiro adversário.

O Londrina ainda diminuiu com um gol contra de Hélder Maciel, após finalização de Paulinho Moccelin, mas já era tarde para reagir.

Dudu Miraíma pelo São Bernardo | Foto: Divulgação I São Bernardo

Dudu no Vitória

Dudu está emprestado pelo Vitória ao São Bernardo até dezembro de 2026. Antes da nova cessão, o meia renovou contrato com o clube baiano até o fim de 2027, deixando sinais de que segue no radar rubro-negro.

Cria das divisões de base do Leão, o jogador foi promovido ao elenco profissional em 2020 e construiu uma trajetória longa com a camisa do Vitória antes de iniciar a sequência de empréstimos.

Pelo Leão da Barra, Miraíma soma 105 partidas, com seis gols marcados e três assistências.

Outros clubes

Desde que deixou Salvador temporariamente, Dudu acumulou passagens por diferentes clubes do futebol brasileiro, passando por Náutico, Portuguesa, CSA, Noroeste e, agora, São Bernardo.

No próprio clube paulista, já havia deixado boa impressão anteriormente, tendo sido eleito melhor meia da Série C em 2025.