Maquete da Arena Barradão será exposta na Copa do Mundo dos EUA

Projeto da Arena Barradão / Imagem ilustrativa - Foto: Divulgação | EC Vitória

Durante a apresentação da nova Arena Barradão à Prefeitura de Salvador, nesta quarta-feira, 13, no Palácio Thomé de Souza, o presidente Fábio Mota revelou que a maquete oficial da Arena Barradão será apresentada durante a Copa do Mundo de 2026.

Em entrevista à imprensa, o dirigente rubro-negro afirmou que o Esporte Clube Vitória terá uma exposição internacional nos Estados Unidos, uma das sedes do Mundial que será disputado entre 11 de junho e 19 de julho.

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"Quem for para a Copa do Mundo dos Estados Unidos vai ver a maquete da Arena Barradão, em uma área especificamente do projeto. A gente vai detalhar mais todos os tipos de serviços e o que mais tenha necessidade de acontecer depois da assinatura do contrato, que deve se dar hoje à tarde”, afirmou o presidente.

Arena Barradão e SAF

Além disso, Mota também reforçou a importância da modernização do estádio para a prospecção de futuros investidores e constituição de uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

O mandatário, inclusive, garantiu que segue trabalhando em conjunto com o escritório CSMV, comandado pelo advogado André Sica, na busca pelo investidor certo.

“A Arena Barradão agrega valor, ela pode ser e vai ser um agregador, isso vai aumentar a receita, vai melhorar o patrimônio do clube. Quem vier adquirir o Vitória no futuro, e eu espero que seja um futuro breve, já vai ter esse elemento a mais, que é a Arena Barradão. Agrega valor ao projeto. É uma preocupação a menos de gerir esse tipo de ativo”, concluiu Fábio.