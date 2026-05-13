SONDAGEM
Presidente do Vitória recusa convite para candidatura a deputado federal
Gestor afirmou que vai cumprir mandato e priorizar projeto da Arena Barradão
O cenário político baiano e os bastidores do futebol rubro-negro convergiram em um anúncio inesperado nesta semana.
Durante o evento oficial de apresentação do projeto da Arena Barradão, o presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, revelou ter sido formalmente convidado pelo prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), para se candidatar a deputado federal nas próximas eleições.
A sondagem, de acordo com Mota, ocorreu há um mês via telefone. Na ocasião, o prefeito teria destacado o êxito da gestão do dirigente à frente do Leão como o principal combustível para uma incursão na política nacional.
"Você já fez um grande trabalho no Vitória. Acho que está na hora de você vir para um novo desafio", disse o chefe do Executivo municipal.
Leia Também:
O não à política
Apesar do peso do convite, que poderia representar uma das candidaturas mais competitivas do arco de alianças do prefeito, dado o capital político de Mota após o retorno do Vitória à Série A, a resposta foi negativa. O dirigente optou por honrar os compromissos firmados com a instituição esportiva.
"Eu disse não. Primeiro dei a minha palavra para os torcedores. Dei palavra também à minha diretoria e aos conselhos que iria concluir meu mandato", afirmou Mota, sob aplausos de presentes no evento.
Foco na Arena
O mandatário rubro-negro enfatizou que a missão no clube só vai estar completa com a modernização do Manoel Barradas.
"Tenho um sonho. E enquanto eu não realizar esse sonho, vou dedicar a vida ao Vitória. O sonho era tirar a Arena Barradão do papel", declarou o presidente.
Com a decisão, Mota afasta as especulações de que usaria a vitrine do clube para benefício eleitoral imediato, garantindo a estabilidade administrativa do Leão em um ano crucial de consolidação na elite do futebol brasileiro.