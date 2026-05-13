Aos 40 anos, ex-Bahia brilha com hat-trick e comanda goleada histórica

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Rodallega pelo Bahia - Foto: Felipe Oliveira I EC Bahia

Já faz tempo que ele deixou o Bahia, mas segue brilhando mundo afora. Aos 40 anos, o ex-atacante do Esquadrão Hugo Rodallega voltou a ser protagonista na Colômbia e comandou uma noite histórica para o Independiente Santa Fe nesta terça-feira, 12, ao marcar três gols na goleada por 4 a 0 sobre o rival América de Cali, garantindo a classificação para as semifinais do Apertura colombiano.

Em campo pelas quartas de final do torneio nacional, o Independiente Santa Fe estava vivendo mais um "Clásico de Rojos", disputado por dois dos clubes mais tradicionais do país - e eternizou a partida como uma das maiores vitórias já registradas no clássico.

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Rodallega foi o grande nome da noite com um hat-trick depois de, no jogo de ida, já ter feito o gol que garantiu o empate em 1 a 1, deixando o duelo completamente aberto para a volta.

Fase goleadora aos 40 anos

Longe de viver apenas os últimos capítulos da carreira, Rodallega atravessa justamente um de seus momentos mais produtivos como profissional. Depois de construir trajetória internacional com passagens pelo futebol inglês, turco e brasileiro, o atacante retornou à Colômbia em 2023 e viu seus números crescerem justamente na reta final da carreira.

Em 2024, marcou 18 gols. No ano seguinte, atingiu o melhor número da carreira, com 25 bolas na rede, sendo peça central na campanha do título do Apertura de 2025. Agora, em 2026, segue em ritmo forte.

Rodallega pelo Independiente Santa Fe | Foto: Reprodução I Instagram

Até aqui, são 11 gols no campeonato nacional e aparece entre os principais artilheiros da competição, atrás apenas de Andrey Estupiñán, que tem 13, e empatado com Luis Muriel.

Antes desse auge tardio, sua melhor marca individual havia sido registrada na temporada 2015/16, quando defendeu o Akhisarspor.

Rodallega na Libertadores

Mesmo quando o Santa Fe não estava bem na Libertadores, Rodallega conseguiu ser decisivo, marcando o gol do empate diante do Corinthians na última rodada da fase de grupos que manteve a equipe colombiana viva na competição.

Com o gol, inclusive, Rodallega se tornou o segundo jogador colombiano mais velho a marcar na história da Libertadores. Enquanto muitos contemporâneos já penduraram as chuteiras, o ex-Bahia segue fazendo gols e, principalmente, rendendo noites históricas a seu clube.