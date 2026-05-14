Vitória receberá gestão de parque em Canabrava com sede da TUI; entenda

Torcida Uniformizada Imbatíveis - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

No aniversário do clube, o Vitória se encheu de boas notícias com a apresentação do projeto da Arena Barradão - mas uma das novidades mais inovadoras veio em parceria com a prefeitura em prol da torcida organizada do clube, os Imbatíveis, comumente chamados de TUI.

A prefeitura construirá uma sede para a TUI sob gestão do Vitória no Parque Socioambiental de Canabrava, no entorno do Barradão. Nesta quarta-feira, 13, o prefeito Bruno Reis detalhou como deve funcionar a parceria entre a Prefeitura e o Vitória para a implantação do Parque Socioambiental de Canabrava, explicando as responsabilidades de cada entidade no processo.

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"Nós vamos fazer a cessão do Parque Socioambiental de Canabrava para o Vitória fazer a gestão. Então é uma parceria entre a Prefeitura e o Vitória, como temos várias com o Bahia, por exemplo, do Bora Bahia Meu Bairro", afirmou Bruno Reis.

De acordo com o prefeito, a parceria com o Vitória seguirá uma lógica semelhante à de outros projetos mantidos pela Prefeitura com clubes da capital. No caso citado por Bruno, o município constrói campos em bairros de Salvador e o Bahia passa a utilizar os espaços com escolinhas e atividades da divisão de base, voltadas à formação de jovens atletas.

Com o Vitória, a parceria diz respeito à implementação do Parque, com a Prefeitura sendo responsável pela execução da obra e o clube entrando com a gestão, manutenção e custeio do equipamento após a entrega.

"A gente tem essa parceria com o Vitória, que é toda a implantação do Parque Socioambiental de Canabrava, que eu estou finalizando o projeto. Já estamos com os projetos executivos concluídos, estamos finalizando os projetos complementares. Vamos executar a obra", disse.

Desafios para manter a estrutura

O prefeito destacou que, na gestão pública, a etapa posterior à construção de um equipamento costuma ser uma das mais complexas. Segundo Bruno, mais difícil do que viabilizar a obra, muitas vezes, é garantir a manutenção, o custeio e a administração do espaço ao longo do tempo - o que se aplicaria à sede da TUI.

"Quem está na gestão pública sabe que a parte, às vezes, mais complexa até do que a própria obra é a manutenção, é o custeio, é a gestão do equipamento. E a contrapartida do Vitória será a gestão desse equipamento", explicou.

Para ele, a implantação do parque permitirá que Salvador entregue mais um equipamento público voltado à preservação ambiental, ao esporte e a atividades para a população, além de atender também à torcida do Vitória.

Bruno Reis | Foto: Divulgação I Prefeitura

TUI participando do projeto

A nova sede da Torcida Uniformizada Os Imbatíveis será incorporada ao projeto do Parque, com a estrutura da organizada tendo sido incluída no projeto após sugestões apresentadas pelo presidente da TUI, Gabriel Oliveira.

"Em frente ao estádio Manoel Barradas tem um parque, Tânia Scofield está finalizando o projeto. Inclusive, Gabriel, a sede da Arena Imbatíveis está incorporada baseada nas últimas sugestões que você deu. O projeto executivo já foi concluído. Finalizando os complementares, realizaremos a licitação", declarou o prefeito.

TUI no Barradão | Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Elogios a Fábio Mota

Junto às novidades e implementações, Bruno Reis elogiou o presidente do Vitória, Fábio Mota, afirmando que a viabilização da arena representa a realização de um sonho antigo do clube.

"É um dia especial, porque (Fábio) está ali realizando um sonho que muitos presidentes tentaram e não conseguiram. Não é fácil. Quem trabalha com obra, com projeto, sabe. Imagine um presidente de clube como ele, que conseguiu viabilizar uma equação que não tem um real do Vitória. É toda iniciativa privada", disse.

Prefeito Bruno Reis (União Brasil) ao lado do presidente do Vitória, Fábio Motta | Foto: Betto Jr. | Secom PMS

Arena Barradão

A fala do prefeito ocorreu no mesmo evento em que o Vitória apresentou os detalhes técnicos e operacionais da nova Arena Barradão. O projeto prevê a modernização do estádio Manoel Barradas e sua transformação em uma arena multiuso, preparada para receber jogos, shows, eventos culturais, gastronômicos, corporativos, feiras, congressos, convenções e outras atividades de entretenimento.

Bruno Reis afirmou que os equipamentos previstos para Canabrava podem se complementar e ampliar a circulação de pessoas na região. Para o prefeito, a nova arena, o parque e a sede da organizada podem funcionar de forma integrada, criando novos atrativos no entorno do estádio.

| Foto: Divulgação I EC Vitória

"Um equipamento vai impulsionar o outro, complementar o outro. É algo que vocês podem, dentro da gestão da arena como um todo, criar mais produtos e criar mais atrativos para as pessoas poderem ir para aquela região de Canabrava", afirmou.

O prefeito também defendeu que jogos de futebol e grandes eventos têm impacto direto na economia de Salvador. Segundo ele, partidas envolvendo Bahia e Vitória movimentam hotéis, aeroporto, bares, restaurantes, transporte por aplicativo, táxis, pontos turísticos e o comércio local.

Bruno citou ainda que, com Bahia e Vitória na Série A do Campeonato Brasileiro, Salvador recebe ao menos 38 jogos como mandante apenas na competição nacional, considerando os 19 visitantes de cada clube. Para ele, a presença dos dois times na elite aumenta a força da cidade como destino de eventos esportivos.

| Foto: Divulgação I EC Vitória

Licenciamento da Arena já está em curso

Durante a apresentação, Bruno Reis também afirmou que o Vitória deu entrada no pedido de licenciamento da nova Arena Barradão e que a Prefeitura já deu sinal verde para o projeto apresentado pelo clube. Segundo o prefeito, a expectativa agora é avançar com o licenciamento para que as obras sejam iniciadas o quanto antes.

"O Vitória deu entrada no pedido de licenciamento, apresentaram o projeto à Prefeitura, nós demos o sinal verde. Agora é correr para licenciar e começar as obras o quanto antes", declarou.

| Foto: Divulgação I EC Vitória

Turismo

O prefeito afirmou que os investimentos previstos na Arena Barradão e no entorno do estádio refletem o momento econômico vivido por Salvador. Bruno citou o turismo, a geração de empregos e a demanda por novos espaços para eventos como fatores que ajudam a atrair investidores privados para a cidade.

"O momento que a cidade está vivendo é que faz com que o investidor tenha coragem de pegar quase R$ 500 milhões de recursos próprios e investir", afirmou.

Na avaliação de Bruno Reis, a nova arena, o Parque Socioambiental de Canabrava e os demais equipamentos previstos para a região devem valorizar o entorno do Barradão e estimular a chegada de novos negócios, empreendimentos habitacionais e até hotéis para dar suporte à movimentação esperada no local.

"Vai valorizar aquela área toda de Canabrava. Você vai ver, vão surgir vários outros negócios, vários empreendimentos habitacionais, inclusive hotel, para dar suporte aos eventos que vão ocorrer ali", projetou.

Com isso, a nova Arena Barradão, a implantação do Parque Socioambiental de Canabrava e a sede da TUI passam a integrar um mesmo plano de transformação do entorno do Manoel Barradas, prevendo um futuro de melhor estrutura para as atividades do Vitória.