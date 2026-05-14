Por que Suassuna, e não Dell? Ceni explica substituição em eliminação

Ceni explica escolha por Suassuna em vexame do Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Nos minutos finais do duelo entre o Remo e o Esporte Clube Bahia, que sacramentou mais uma eliminação tricolor na temporada, Rogério Ceni promoveu uma substituição que chamou a atenção: o técnico colocou Caio Suassuna — sobrinho-neto de Ariano Suassuna — em campo no lugar de Marcos Victor e deixou Dell, joia da base, no banco de reservas.



A alteração repercutiu entre os torcedores azul, vermelho e branco, já que Dell permaneceu entre os suplentes, mesmo após se destacar no início da temporada e ser apontado por Rogério Ceni como um dos jovens da base que ganhariam mais minutos na equipe principal. O atacante está há mais de um mês sem entrar em campo, enquanto Caio Suassuna, que ainda não havia atuado nas principais competições do clube em 2026, recebeu a oportunidade.





Após o vexame no Estádio Mangueirão, o comandante tricolor explicou por que optou por Caio Suassuna, e não por Dell. Segundo Ceni, a escolha ocorreu em razão da estatura do jovem atacante, já que, naquele momento da partida, o Bahia apostava em muitas bolas levantadas na área e precisava de jogadores mais altos.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Caio Suassuna é um jogador de maior estatura, tem um cabeceio melhor, tem feito gols no sub-20. Naquele momento a gente tinha jogadas pelo lado, então hoje a oportunidade foi para o Caio”, afirmou o técnico do Bahia.



Ainda de acordo com o treinador, Dell possui características mais semelhantes às de Willian José — que não estava à disposição — e, por isso, Caio Suassuna levou vantagem na “queda de braço” em função da necessidade do Bahia naquele momento da partida: “O Dell flutua um pouco mais, parecido com o Willian”.