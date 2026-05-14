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HOME > esportes > E.C.BAHIA

RESPALDO

Ceni blinda Jean Lucas após vexame do Bahia: "Não vou desistir dele"

Volante foi substituído no intervalo pela primeira vez na temporada, mas recebeu respaldo público de Rogério Ceni

Téo Mazzoni
Por
Técnico tricolor admitiu má atuação do volante, mas garantiu que não pretende abrir mão do jogador no Bahia
Técnico tricolor admitiu má atuação do volante, mas garantiu que não pretende abrir mão do jogador no Bahia -

A eliminação precoce do Esporte Clube Bahia na Copa do Brasil de 2026 aumentou a pressão sobre o elenco tricolor e, principalmente, sobre alguns jogadores que vêm sendo alvo de críticas da torcida. Após a derrota por 2 a 1, de virada, para o Remo, nesta quarta-feira, 13, no Estádio Mangueirão, o técnico Rogério Ceni saiu em defesa do volante Jean Lucas, um dos nomes mais contestados pela torcida nas últimas partidas.

Buscando uma reação para tentar a classificação às oitavas de final, Rogério Ceni promoveu mudanças na escalação titular e apostou em uma formação diferente da utilizada nos jogos anteriores. Apesar das alterações, o desempenho da equipe voltou a ficar abaixo das expectativas, especialmente no setor de meio-campo, onde o camisa 6 foi mantido, mesmo em baixa.

Titular mais uma vez, Jean Lucas teve atuação discreta e acabou substituído ainda no intervalo da partida, situação inédita para o jogador na atual temporada. Para a segunda etapa, Ceni optou pela entrada de Rodrigo Nestor, que chegou a marcar um gol, posteriormente anulado pela arbitragem por falta na jogada.

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Mesmo diante das críticas ao desempenho do volante tricolor, Rogério Ceni demonstrou respaldo ao atleta durante a entrevista coletiva concedida após a eliminação. O treinador reconheceu que o volante não atravessa seu melhor momento técnico, mas reforçou a confiança no jogador e destacou sua importância para o elenco.

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Jean Lucas tentou, não vou desistir dele
Rogério Ceni - técnico do Bahia

Ele tentou, se esforça, é dedicado. Vamos analisar para os próximos jogos. Não fez realmente um grande jogo. Mas é um ativo do clube, jogador importante”, bradou o comandante tricolor, blindando Jean Lucas da perseguição sofrida pela torcida tricolor em 2026.

Na temporada, Jean Lucas soma 21 partidas disputadas pelo Bahia, todas como titular. O meio-campista também aparece entre os atletas mais minutos da equipe no ano, com quatro gols marcados e três assistências distribuídas.

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Tags

Esporte Clube Bahia Jean Lucas Rogério Ceni

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