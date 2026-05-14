Ceni blinda Jean Lucas após vexame do Bahia: "Não vou desistir dele"

Técnico tricolor admitiu má atuação do volante, mas garantiu que não pretende abrir mão do jogador no Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

A eliminação precoce do Esporte Clube Bahia na Copa do Brasil de 2026 aumentou a pressão sobre o elenco tricolor e, principalmente, sobre alguns jogadores que vêm sendo alvo de críticas da torcida. Após a derrota por 2 a 1, de virada, para o Remo, nesta quarta-feira, 13, no Estádio Mangueirão, o técnico Rogério Ceni saiu em defesa do volante Jean Lucas, um dos nomes mais contestados pela torcida nas últimas partidas.



Buscando uma reação para tentar a classificação às oitavas de final, Rogério Ceni promoveu mudanças na escalação titular e apostou em uma formação diferente da utilizada nos jogos anteriores. Apesar das alterações, o desempenho da equipe voltou a ficar abaixo das expectativas, especialmente no setor de meio-campo, onde o camisa 6 foi mantido, mesmo em baixa.



Titular mais uma vez, Jean Lucas teve atuação discreta e acabou substituído ainda no intervalo da partida, situação inédita para o jogador na atual temporada. Para a segunda etapa, Ceni optou pela entrada de Rodrigo Nestor, que chegou a marcar um gol, posteriormente anulado pela arbitragem por falta na jogada.



Mesmo diante das críticas ao desempenho do volante tricolor, Rogério Ceni demonstrou respaldo ao atleta durante a entrevista coletiva concedida após a eliminação. O treinador reconheceu que o volante não atravessa seu melhor momento técnico, mas reforçou a confiança no jogador e destacou sua importância para o elenco.

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Jean Lucas tentou, não vou desistir dele Rogério Ceni - técnico do Bahia

“Ele tentou, se esforça, é dedicado. Vamos analisar para os próximos jogos. Não fez realmente um grande jogo. Mas é um ativo do clube, jogador importante”, bradou o comandante tricolor, blindando Jean Lucas da perseguição sofrida pela torcida tricolor em 2026.



Na temporada, Jean Lucas soma 21 partidas disputadas pelo Bahia, todas como titular. O meio-campista também aparece entre os atletas mais minutos da equipe no ano, com quatro gols marcados e três assistências distribuídas.