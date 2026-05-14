Torcedores do Bahia protestam contra Rogério Ceni após eliminação

Rogério Ceni, técnico do Bahia - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

A torcida do Bahia protestou em peso contra a manutenção do técnico Rogério Ceni após a eliminação na 5ª fase da Copa do Brasil para o Remo. O Tricolor precisava de mudanças bruscas, mas a transformação comandada pelo treinador fez o time ir de mal a pior em relação ao seu desempenho dentro de campo.

Com Luciano Juba atuando como terceiro zagueiro, e o seu reserva, Iago Borduchi, escalado no setor ofensivo, o lado esquerdo do Esquadrão de Aço praticamente deixou de existir, além de mais uma partida apagada de Jean Lucas. Depois do resultado vexatório, torcedores foram às redes sociais para protestar a favor da demissão de Ceni.

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Veja imagens divulgadas por torcedores em forma de protesto:

| Foto: Reprodução

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Depois da derrota dentro de casa para o Cruzeiro no último domingo, 10, a Bamor, principal torcida organizada do Bahia, pediu oficialmente a saída de Rogério do comando técnico da equipe. De acordo com nota oficial divulgada, o clube "vem acumulando vexames inadmissíveis" durante a passagem do comandante.

"As eliminações recentes escancaram o fracasso desse ciclo. Queda na Copa do Brasil para adversários com os quais o time tinha totais condições de avançar; eliminação vergonhosa em casa na fase preliminar da Libertadores, eliminação em casa pela Copa do Nordeste em anos anteriores e o desastre da Sul-Americana do ano passado, quando o clube entrou em campo desdenhando da competição e praticamente pediu para ser eliminado. Soma-se às goleadas sofridas para time de menor proporção e reta final patética de edições anteriores de Série A, em que a classificação veio culposamente, sem imposição, sem autoridade e sem convencer ninguém", diz trecho do comunicado da Bamor.

Eliminado da Copa do Brasil, o Bahia passa a disputar somente o Campeonato Brasileiro até o fim da temporada, faltando apenas as 24 rodadas restantes da competição. De acordo com o perfil 'ECBahia Números', este será o 2º ano com menos jogos nas últimas sete décadas, e, desde 1957, apenas em 2005 o Tricolor fez menos de 53 partidas, quantidade que a equipe vai disputar em todo ano de 2026.