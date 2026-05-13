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HOME > esportes > E.C.BAHIA

CLIMA PESADO

Nestor admite medo de andar nas ruas de Salvador após vexame do Bahia

Camisa 11 expõe drama vivido pelos atletas diante de crise no Tricolor

Lucas Vilas Boas
Por
| Atualizada em
Rodrigo Nestor, meio-campista do Bahia
Rodrigo Nestor, meio-campista do Bahia -

O meio-campista Rodrigo Nestor desabafou após a eliminação do Bahia na 5ª fase da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira, 13. O camisa 11 descreveu o vexame do Tricolor em Belém, do Pará, como um "prejuízo gigante", e revelou também que os jogadores vivem um drama fora de campo.

Além de admitir que a queda na Copa do Brasil foi ainda mais pesada que o revés para o O'Higgins, do Chile, na segunda fase da pré-Libertadores, Nestor lamentou não poder "sair de casa" e admitiu que tem medo de andar nas ruas de Salvador.

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A gente vem de semanas difíceis para caramba. De não poder sair de casa, de andar nas ruas com medo, e isso é muito ruim.
Rodrigo Nestor - Meia do Bahia

"Este grupo e esta torcida não mereciam isso. É um prejuízo gigante; se sair da Libertadores foi ruim, este é ainda maior. O que nos resta é levantar a cabeça, porque quem pode tirar o Bahia desta dificuldade toda somos nós, os jogadores. Agora precisamos tirar forças de onde não temos, pois a situação está sendo muito pesada para nós", disse o jogador em entrevista ao Premiere.

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E agora?

Dentro de campo, o Tricolor perdeu por 2 a 1 para o Remo no Estádio Mangueirão, e deu adeus à competição com o placar agregado de 5 a 2 para o clube paraense. Sem a Copa do Brasil no calendário, o Bahia passa a disputar somente o Campeonato Brasileiro até o fim da temporada.

Apesar de anteriormente já ter criticado a grande quantidade de jogos, quando o clube ainda disputava Campeonato Baiano e Libertadores no início do ano, Rogério Ceni apontou que o prejuízo vai além dos cofres do clube. Para o treinador, a falta de jogos faz os jogadores sofrerem com falta de ritmo de jogo.

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Esporte Clube Bahia Rodrigo Nestor

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