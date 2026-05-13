Nestor admite medo de andar nas ruas de Salvador após vexame do Bahia

Rodrigo Nestor, meio-campista do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

O meio-campista Rodrigo Nestor desabafou após a eliminação do Bahia na 5ª fase da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira, 13. O camisa 11 descreveu o vexame do Tricolor em Belém, do Pará, como um "prejuízo gigante", e revelou também que os jogadores vivem um drama fora de campo.

Além de admitir que a queda na Copa do Brasil foi ainda mais pesada que o revés para o O'Higgins, do Chile, na segunda fase da pré-Libertadores, Nestor lamentou não poder "sair de casa" e admitiu que tem medo de andar nas ruas de Salvador.

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A gente vem de semanas difíceis para caramba. De não poder sair de casa, de andar nas ruas com medo, e isso é muito ruim. Rodrigo Nestor - Meia do Bahia

"Este grupo e esta torcida não mereciam isso. É um prejuízo gigante; se sair da Libertadores foi ruim, este é ainda maior. O que nos resta é levantar a cabeça, porque quem pode tirar o Bahia desta dificuldade toda somos nós, os jogadores. Agora precisamos tirar forças de onde não temos, pois a situação está sendo muito pesada para nós", disse o jogador em entrevista ao Premiere.

E agora?

Dentro de campo, o Tricolor perdeu por 2 a 1 para o Remo no Estádio Mangueirão, e deu adeus à competição com o placar agregado de 5 a 2 para o clube paraense. Sem a Copa do Brasil no calendário, o Bahia passa a disputar somente o Campeonato Brasileiro até o fim da temporada.

Apesar de anteriormente já ter criticado a grande quantidade de jogos, quando o clube ainda disputava Campeonato Baiano e Libertadores no início do ano, Rogério Ceni apontou que o prejuízo vai além dos cofres do clube. Para o treinador, a falta de jogos faz os jogadores sofrerem com falta de ritmo de jogo.