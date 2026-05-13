UNIÃO
Bamor se junta à TUI e é incluída entre as torcidas presentes na Copa
Movimento Verde Amarelo convocou 36 torcidas organizadas para apoiar a Seleção Brasileira durante o Mundial
A Bamor, principal torcida organizada do Bahia, foi incluída entre as torcidas que estarão juntas ao Movimento Verde Amarelo (MVA) na Copa do Mundo de 2026. Além da organizada do Tricolor Baiano, a principal torcida organizada do Vitória, a Torcida Uniformizada os Imbatíveis (TUI), também está presente no torneio.
Com o anúncio da Bamor e de outras quatro torcidas organizadas, o MVA fechou o quadro com 36 organizadas que darão apoio à Seleção Brasileira durante o Mundial.
Torcidas organizadas confirmadas pelo MVA
- Fanáticos (Athletico)
- Raça Rubro-Negra (Flamengo)
- Young Flu (Fluminense)
- Bravo 52 (Fluminense)
- Fúria Jovem (Botafogo)
- Força Jovem (Vasco)
- Máfia Azul (Cruzeiro)
- Galoucura (Atlético-MG)
- Camisa 12 (Internacional)
- Guarda Popular (Internacional)
- Geral (Grêmio)
- Cearamor (Ceará)
- Esquadrão Vilanovense (Vila Nova)
- Falange Azul (Londrina)
- Dragões (Atlético-GO)
- Torcida Jovem (Sport)
- Fúria Jovem (Manaus)
- Torcida Jovem (Santos)
- Mancha Alviverde (Palmeiras)
- Independente (São Paulo)
- Dragões da Real (São Paulo)
- Gaviões da Fiel (Corinthians)
- Fiel Macabra (Corinthians)
- Estopim da Fiel (Corinthians)
- Camisa 12 (Corinthians)
- Os Imbatíveis (Vitória)
- Força Jovem Goiás (Goiás)
- Remoçada (Remo)
- Leões da Fabulosa (Portuguesa)
- Fúria Independente do Guarani (Guarani)
- Explosão Inferno Coral (Santa Cruz)
- Torcida Bamor (Bahia)
- Torcida Ceará Chopp (Ceará)
- Torcida Jovem do Grêmio (Grêmio)
- Torcida Leões da TUF (Fortaleza)
O que é o Movimento Verde Amarelo?
O Movimento Verde Amarelo surgiu em 2008 com o objetivo de apoiar os esportes brasileiros em geral, não apenas o futebol, e evoluiu de um pequeno grupo de amigos para uma estrutura consolidada. A primeira participação do MVA em uma Copa do Mundo foi em 2014, quando o maior torneio do futebol mundial foi realizado no Brasil.
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O grupo ganhou notoriedade no cenário nacional a partir da Copa do Mundo de 2018, na Rússia, com músicas de torcida para a Seleção Brasileira, como o hit chiclete “Brasil Olê, Olê, Olê”, que empolgou torcedores durante a competição.
Desde então, o MVA é o principal grupo de apoio da Seleção Brasileira, participando também de outras modalidades, como os Jogos Olímpicos Paris 2024.