Bamor se junta à TUI e é incluída entre as torcidas presentes na Copa

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Bamor, principal torcida organizada do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

A Bamor, principal torcida organizada do Bahia, foi incluída entre as torcidas que estarão juntas ao Movimento Verde Amarelo (MVA) na Copa do Mundo de 2026. Além da organizada do Tricolor Baiano, a principal torcida organizada do Vitória, a Torcida Uniformizada os Imbatíveis (TUI), também está presente no torneio.

Com o anúncio da Bamor e de outras quatro torcidas organizadas, o MVA fechou o quadro com 36 organizadas que darão apoio à Seleção Brasileira durante o Mundial.

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Torcidas organizadas confirmadas pelo MVA

Fanáticos (Athletico)

Raça Rubro-Negra (Flamengo)

Young Flu (Fluminense)

Bravo 52 (Fluminense)

Fúria Jovem (Botafogo)

Força Jovem (Vasco)

Máfia Azul (Cruzeiro)

Galoucura (Atlético-MG)

Camisa 12 (Internacional)

Guarda Popular (Internacional)

Geral (Grêmio)

Cearamor (Ceará)

Esquadrão Vilanovense (Vila Nova)

Falange Azul (Londrina)

Dragões (Atlético-GO)

Torcida Jovem (Sport)

Fúria Jovem (Manaus)

Torcida Jovem (Santos)

Mancha Alviverde (Palmeiras)

Independente (São Paulo)

Dragões da Real (São Paulo)

Gaviões da Fiel (Corinthians)

Fiel Macabra (Corinthians)

Estopim da Fiel (Corinthians)

Camisa 12 (Corinthians)

Os Imbatíveis (Vitória)

Força Jovem Goiás (Goiás)

Remoçada (Remo)

Leões da Fabulosa (Portuguesa)

Fúria Independente do Guarani (Guarani)

Explosão Inferno Coral (Santa Cruz)

Torcida Bamor (Bahia)

Torcida Ceará Chopp (Ceará)

Torcida Jovem do Grêmio (Grêmio)

Torcida Leões da TUF (Fortaleza)

O que é o Movimento Verde Amarelo?

O Movimento Verde Amarelo surgiu em 2008 com o objetivo de apoiar os esportes brasileiros em geral, não apenas o futebol, e evoluiu de um pequeno grupo de amigos para uma estrutura consolidada. A primeira participação do MVA em uma Copa do Mundo foi em 2014, quando o maior torneio do futebol mundial foi realizado no Brasil.

O grupo ganhou notoriedade no cenário nacional a partir da Copa do Mundo de 2018, na Rússia, com músicas de torcida para a Seleção Brasileira, como o hit chiclete “Brasil Olê, Olê, Olê”, que empolgou torcedores durante a competição.

Desde então, o MVA é o principal grupo de apoio da Seleção Brasileira, participando também de outras modalidades, como os Jogos Olímpicos Paris 2024.