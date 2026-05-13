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UNIÃO

Bamor se junta à TUI e é incluída entre as torcidas presentes na Copa

Movimento Verde Amarelo convocou 36 torcidas organizadas para apoiar a Seleção Brasileira durante o Mundial

Gustavo Nascimento
Por
Bamor, principal torcida organizada do Bahia
Bamor, principal torcida organizada do Bahia -

A Bamor, principal torcida organizada do Bahia, foi incluída entre as torcidas que estarão juntas ao Movimento Verde Amarelo (MVA) na Copa do Mundo de 2026. Além da organizada do Tricolor Baiano, a principal torcida organizada do Vitória, a Torcida Uniformizada os Imbatíveis (TUI), também está presente no torneio.

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Com o anúncio da Bamor e de outras quatro torcidas organizadas, o MVA fechou o quadro com 36 organizadas que darão apoio à Seleção Brasileira durante o Mundial.

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Torcidas organizadas confirmadas pelo MVA

  • Fanáticos (Athletico)
  • Raça Rubro-Negra (Flamengo)
  • Young Flu (Fluminense)
  • Bravo 52 (Fluminense)
  • Fúria Jovem (Botafogo)
  • Força Jovem (Vasco)
  • Máfia Azul (Cruzeiro)
  • Galoucura (Atlético-MG)
  • Camisa 12 (Internacional)
  • Guarda Popular (Internacional)
  • Geral (Grêmio)
  • Cearamor (Ceará)
  • Esquadrão Vilanovense (Vila Nova)
  • Falange Azul (Londrina)
  • Dragões (Atlético-GO)
  • Torcida Jovem (Sport)
  • Fúria Jovem (Manaus)
  • Torcida Jovem (Santos)
  • Mancha Alviverde (Palmeiras)
  • Independente (São Paulo)
  • Dragões da Real (São Paulo)
  • Gaviões da Fiel (Corinthians)
  • Fiel Macabra (Corinthians)
  • Estopim da Fiel (Corinthians)
  • Camisa 12 (Corinthians)
  • Os Imbatíveis (Vitória)
  • Força Jovem Goiás (Goiás)
  • Remoçada (Remo)
  • Leões da Fabulosa (Portuguesa)
  • Fúria Independente do Guarani (Guarani)
  • Explosão Inferno Coral (Santa Cruz)
  • Torcida Bamor (Bahia)
  • Torcida Ceará Chopp (Ceará)
  • Torcida Jovem do Grêmio (Grêmio)
  • Torcida Leões da TUF (Fortaleza)

O que é o Movimento Verde Amarelo?

O Movimento Verde Amarelo surgiu em 2008 com o objetivo de apoiar os esportes brasileiros em geral, não apenas o futebol, e evoluiu de um pequeno grupo de amigos para uma estrutura consolidada. A primeira participação do MVA em uma Copa do Mundo foi em 2014, quando o maior torneio do futebol mundial foi realizado no Brasil.

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O grupo ganhou notoriedade no cenário nacional a partir da Copa do Mundo de 2018, na Rússia, com músicas de torcida para a Seleção Brasileira, como o hit chiclete “Brasil Olê, Olê, Olê”, que empolgou torcedores durante a competição.

Desde então, o MVA é o principal grupo de apoio da Seleção Brasileira, participando também de outras modalidades, como os Jogos Olímpicos Paris 2024.

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Tags

bamor copa do mundo Movimento Verde Amarelo

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