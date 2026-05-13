FIASCO!
Ceni inventa Juba na zaga e Bahia confirma vexame na Copa do Brasil
Tricolor sai na frente, mas sofre virada e cai para o Remo
O Esporte Clube Bahia adicionou mais uma eliminação à sua galeria de vexames em 2026. Nesta quarta-feira, 13, contra o Remo, pelo jogo de volta da 5ª fase da Copa do Brasil, o técnico Rogério Ceni promoveu mudanças no time titular que mais atrapalharam do que ajudaram — como Juba preso à linha defensiva, atuando como zagueiro, e Borduchi improvisado na ponta —, além de substituições que não surtiram efeito ao longo da partida. Com isso, o Esquadrão amargou mais uma queda precoce na temporada após perder por 2 a 1 de virada no Estádio Mangueirão, em Belém (PA).
O jogo
O Bahia abriu o placar aos 22 minutos da etapa inicial, alimentando as expectativas da torcida tricolor por uma virada histórica diante do Remo. Após cobrança de escanteio de Éverton Ribeiro, a bola sobrou para Erick, que, quase sem querer, balançou as redes e diminuiu a desvantagem no confronto.
No entanto, o sonho azul, vermelho e branco logo foi por água abaixo, já que o Remo empatou a partida apenas dez minutos após a abertura do placar. O gol de empate foi marcado por Patrick, depois de o goleiro Léo Vieira espalmar mal um chute. Na sequência, a bola sobrou para Alef Manga, que finalizou novamente antes de a sobra ficar com o meio-campista, responsável por deixar tudo igual no marcador.
No segundo tempo, o Bahia até voltou a ficar à frente no placar — em impressionantes três oportunidades —, mas todos os gols foram anulados. O primeiro, marcado por Everaldo, foi invalidado após o árbitro Flávio Rodrigues de Souza acatar a revisão do VAR. Já o segundo, anotado por Nestor, foi anulado por falta do meio-campista do Esquadrão, que puxou a camisa do zagueiro adversário antes de balançar as redes. O último, marcado por Erick, acabou cancelado por impedimento.
No fim da partida, com requintes de crueldade, o Remo ainda carimbou a classificação ao marcar o gol da vitória com Leonel Picco. Após o Bahia se lançar ao ataque na tentativa de balançar as redes, a equipe cedeu espaços, e, em um contra-ataque, o time nortista pôs fim a qualquer chance de reação do Tricolor de Aço.
Próximo jogo
O Bahia volta a campo no próximo domingo, 17, às 16h, na Arena Fonte Nova, em duelo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Ficha técnica
Remo x Bahia
- O quê: jogo de volta da 5ª fase da Copa do Brasil
- Quando: 13/05, às 21h30
- Onde: Estádio Mangueirão, em Belém (PA)
Escalações
- Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Welison, Zé Ricardo e Patrick; Yago Pikachu, Jajá e Alef Manga. Técnico: Léo Condé.
- Bahia: Léo Vieira; Acevedo, Marcos Victor, David Duarte e Iago Borduchi; Erick, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Luciano Juba, Kike Olivera e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.
Arbitragem
- Árbitro principal: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
- Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniel Luis Marques (SP)
- VAR: Charly Wendy (SC)