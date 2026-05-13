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E.C.BAHIA

Remo x Bahia: o que o Esquadrão precisa para o 'milagre' na Copa do Brasil

Tricolor precisa quebrar tabu histórico, vencer temporal, pressão e crise para seguir vivo na competição

Iarla Queiroz
Por
Partida entre Bahia e Remo
Partida entre Bahia e Remo -

O Esporte Clube Bahia entra em campo na noite desta quarta-feira, 13, carregando mais do que uma simples obrigação esportiva. A partir das 21h30, no Estádio Mangueirão, em Belém, o Tricolor encara o Remo em um cenário de 'tudo ou nada' pela 5ª fase da Copa do Brasil. Depois da derrota por 3 a 1 na Arena Fonte Nova, o time comandado por Rogério Ceni precisará protagonizar um verdadeiro 'milagre' fora de casa para avançar às oitavas de final.

A matemática é cruel. O Esquadrão precisa vencer por três gols de diferença para garantir a classificação direta. Caso triunfe por dois gols, a decisão será nos pênaltis. Qualquer empate, derrota ou vitória simples elimina o clube baiano da competição nacional.

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Um fantasma que persegue o Bahia

A história também joga contra o Tricolor. O Bahia jamais conseguiu reverter uma desvantagem de dois gols em mata-matas da Copa do Brasil. Pior: nunca avançou fora de casa após perder o jogo de ida da competição nacional.

O retrospecto transforma a partida desta noite em uma das mais delicadas da temporada — talvez a mais simbólica desde a eliminação precoce para o O’Higgins, ainda no primeiro semestre, que abalou o planejamento esportivo e financeiro do clube.

Agora, o cenário é parecido: pressão externa, desgaste emocional e um time que chega para a decisão em baixa.

Nos últimos sete jogos, o Bahia venceu apenas uma vez. A sequência negativa aumentou a cobrança da torcida e fez o ambiente nos bastidores ferver às vésperas da decisão no Pará.

Partida entre Bahia e Remo
Partida entre Bahia e Remo | Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

“Pela nossa honra”

Depois da derrota para o Cruzeiro, na Arena Fonte Nova, Rogério Ceni resumiu o tamanho do confronto em poucas palavras.

“Pela nossa honra mesmo, pela nossa imagem.”

A declaração escancarou o peso emocional da partida no Mangueirão. Mais do que a vaga e os milhões em premiação, o Bahia tenta salvar a própria confiança em meio ao momento mais turbulento da temporada.

O próprio treinador admitiu a fragilidade da equipe.

“É um momento de fragilidade. Precisamos de luta para sobreviver a esse momento difícil.”

Internamente, o duelo passou a ser tratado como divisor de águas. Uma eliminação precoce pode aumentar ainda mais a pressão sobre o trabalho de Rogério Ceni, que já convive com questionamentos da torcida após a sequência ruim.

Rogério Ceni
Rogério Ceni | Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Farpas públicas aumentam temperatura

O clima pesado no Bahia deixou de ficar apenas nos corredores do CT.

Após a derrota para o Cruzeiro, jogadores admitiram publicamente que o elenco também tem responsabilidade pela má fase. O volante Erick foi direto ao comentar o momento vivido pelo clube.

“Tem a culpa do treinador, tem a culpa dos atletas também. Precisamos melhorar.”

Já Willian José foi ainda mais incisivo ao citar nominalmente Rogério Ceni durante a análise da derrota.

“Eu tenho que melhorar, o grupo tem que melhorar, o Rogério tem que melhorar.”

As declarações aumentaram a percepção de desgaste interno em meio à pressão por resultados.

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FASE RUIM

"Culpa do treinador e dos atletas também", desabafa volante do Bahia
"Culpa do treinador e dos atletas também", desabafa volante do Bahia imagem

CRISE

"Todos temos que melhorar, Rogério tem que melhorar", dispara atacante do Bahia
"Todos temos que melhorar, Rogério tem que melhorar", dispara atacante do Bahia imagem

COPA DO BRASIL

Rogério Ceni aponta jogo contra o Remo como decisão pela “honra”
Rogério Ceni aponta jogo contra o Remo como decisão pela “honra” imagem

Bahia perde referência ofensiva

O atacante, Willian José, não viajou para Belém após sofrer uma torção no tornozelo diante do Cruzeiro. Com isso, Rogério Ceni será obrigado a mexer no setor ofensivo.

O substituto natural deve ser Everaldo, homem de confiança do treinador e reserva imediato da posição. Outra alternativa é o jovem Dell, embora a tendência seja de que ele inicie novamente no banco.

Sem Willian José, o Bahia perde justamente seu principal centroavante em um jogo no qual precisará ser agressivo desde os primeiros minutos.

Willian José
Willian José | Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Temporal vira adversário extra no Mangueirão

Como se a missão já não fosse complicada o suficiente, o clima em Belém promete transformar a partida em uma verdadeira batalha.

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) aponta chuva intensa durante toda a noite, com possibilidade de precipitações de até 30 mm por hora e ventos de até 60 km/h. O alerta amarelo segue ativo na capital paraense.

Partida entre Bahia e Remo
Partida entre Bahia e Remo | Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia
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