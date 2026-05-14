Após 80 jogos em 2025, Bahia terá 2º menor calendário em 70 anos

Bahia terá 2º menor número de jogos em quase 70 anos - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

A temporada de 2026 ficará marcada de forma negativa na história recente do Esporte Clube Bahia. Após sucessivas eliminações precoces, o clube terá um dos menores calendários das últimas décadas e encerrará o ano com apenas 53 partidas disputadas. Desde 1957, o Tricolor só atuou menos vezes em 2005, quando entrou em campo em 42 jogos. O levantamento foi divulgado pelo perfil EC Bahia Números.

A redução drástica no número de compromissos é reflexo direto das campanhas abaixo das expectativas nas competições eliminatórias. Além da queda precoce na Copa do Brasil, o Esquadrão também fracassou na 2ª fase da Libertadores e ficou fora da Copa do Nordeste por conta da participação nos torneios organizados pela Conmebol.

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O cenário contrasta fortemente com o vivido pelo clube em 2025. Na última temporada, o Bahia disputou 80 partidas ao longo do ano, somando compromissos pelo Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. Em comparação ao calendário anterior, o time terá cerca de 33,75% menos jogos em 2026.

Com a eliminação diante do Remo, o Bahia passou a ter apenas o Campeonato Brasileiro Série A pela frente até o encerramento da temporada. Ao todo, restam somente 24 partidas para o clube disputar neste ano.

Além do impacto esportivo, as eliminações também provocaram perdas financeiras relevantes para o Tricolor. Após a queda na Copa do Brasil, o técnico Rogério Ceni comentou sobre o prejuízo causado pela sequência de fracassos nas competições: “É um prejuízo financeiro muito grande, algo que não tem como recuperar até o fim do ano”.

Na Copa do Brasil, o Bahia encerrou sua campanha com apenas R$ 2 milhões em premiação. O valor fica muito abaixo do arrecadado em 2025, quando o clube chegou às quartas de final e acumulou cerca de R$ 10,6 milhões antes da eliminação para o Fluminense.

O prejuízo financeiro aumenta ao considerar também a eliminação precoce na pré-Libertadores, que impediu o clube de seguir para a Copa Sul-Americana, além da ausência na Copa do Nordeste.

Somando as premiações conquistadas em Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e Copa do Nordeste, o Bahia arrecadou R$ 47,1 milhões em 2025. Já em 2026, considerando os valores obtidos na fase preliminar da Libertadores e na quinta fase da Copa do Brasil, o clube soma aproximadamente R$ 4,5 milhões — cerca de 9,5% do total faturado na temporada passada.