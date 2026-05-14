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HOME > esportes > E.C.BAHIA

CALENDÁRIO ENXUTO

Após 80 jogos em 2025, Bahia terá 2º menor calendário em 70 anos

Tricolor terá apenas 53 partidas em 2026 e viverá uma de suas temporadas mais curtas da história

Téo Mazzoni
Por
Bahia terá 2º menor número de jogos em quase 70 anos
Bahia terá 2º menor número de jogos em quase 70 anos -

A temporada de 2026 ficará marcada de forma negativa na história recente do Esporte Clube Bahia. Após sucessivas eliminações precoces, o clube terá um dos menores calendários das últimas décadas e encerrará o ano com apenas 53 partidas disputadas. Desde 1957, o Tricolor só atuou menos vezes em 2005, quando entrou em campo em 42 jogos. O levantamento foi divulgado pelo perfil EC Bahia Números.

A redução drástica no número de compromissos é reflexo direto das campanhas abaixo das expectativas nas competições eliminatórias. Além da queda precoce na Copa do Brasil, o Esquadrão também fracassou na 2ª fase da Libertadores e ficou fora da Copa do Nordeste por conta da participação nos torneios organizados pela Conmebol.

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O cenário contrasta fortemente com o vivido pelo clube em 2025. Na última temporada, o Bahia disputou 80 partidas ao longo do ano, somando compromissos pelo Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. Em comparação ao calendário anterior, o time terá cerca de 33,75% menos jogos em 2026.

Com a eliminação diante do Remo, o Bahia passou a ter apenas o Campeonato Brasileiro Série A pela frente até o encerramento da temporada. Ao todo, restam somente 24 partidas para o clube disputar neste ano.

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Além do impacto esportivo, as eliminações também provocaram perdas financeiras relevantes para o Tricolor. Após a queda na Copa do Brasil, o técnico Rogério Ceni comentou sobre o prejuízo causado pela sequência de fracassos nas competições: É um prejuízo financeiro muito grande, algo que não tem como recuperar até o fim do ano”.

Na Copa do Brasil, o Bahia encerrou sua campanha com apenas R$ 2 milhões em premiação. O valor fica muito abaixo do arrecadado em 2025, quando o clube chegou às quartas de final e acumulou cerca de R$ 10,6 milhões antes da eliminação para o Fluminense.

O prejuízo financeiro aumenta ao considerar também a eliminação precoce na pré-Libertadores, que impediu o clube de seguir para a Copa Sul-Americana, além da ausência na Copa do Nordeste.

Somando as premiações conquistadas em Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e Copa do Nordeste, o Bahia arrecadou R$ 47,1 milhões em 2025. Já em 2026, considerando os valores obtidos na fase preliminar da Libertadores e na quinta fase da Copa do Brasil, o clube soma aproximadamente R$ 4,5 milhões — cerca de 9,5% do total faturado na temporada passada.

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