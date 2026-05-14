São João e Copa: Salvador recebe telão e show da Timbalada em junho

Arraiá da Prefs terá programação especial para os torcedores da Seleção Brasileira durante o Mundial de 2026 - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

A menos de um mês do início da Copa do Mundo FIFA 2026, a Prefeitura de Salvador anunciou uma programação especial para os torcedores da Seleção Brasileira durante o Arraiá da Prefs 2026. A iniciativa prevê a instalação de telões em diferentes pontos da capital baiana para a transmissão das partidas do Brasil no Mundial.



Além da estrutura principal do evento, o público também poderá acompanhar os jogos em telões montados nos bairros de Paripe, na Praça João Martins; Cajazeiras, no Campo da Pronaica; Itapuã, na Avenida Dorival Caymmi; e Ribeira, no final de linha do bairro.



A programação contará ainda com apresentações musicais nos dias de jogos da Seleção Brasileira. Uma das atrações já confirmadas é a banda Timbalada, que fará show no Campo da Pronaica, em Cajazeiras, no dia 13 de junho, data da estreia do Brasil na Copa do Mundo diante da Seleção Marroquina de Futebol, às 19h.





As novidades foram divulgadas nesta quinta-feira, 14, durante o lançamento oficial do Arraiá da Prefs 2026, realizado no Centro Histórico de Salvador. A programação foi organizada pela prefeitura como parte das celebrações juninas na capital baiana.



Entre os dias 4 e 23 de junho, a Rua Chile e a Praça Municipal receberão uma série de atrações culturais, incluindo cortejos temáticos, palcos musicais, trios de forró, quadrilhas juninas e apresentações artísticas. Ao longo dos 12 dias de programação gratuita, a proposta do evento é unir a tradição do São João ao clima da Copa do Mundo em diferentes regiões da cidade.