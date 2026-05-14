O REI DO JAPÃO
Ex-Vitória vive fase artilheira e chega a quase 100 gols no Japão
Atacante persegue segunda artilharia consecutiva em solo japonês
Já virou costume para o atacante Léo Ceará balançar as redes em território japonês. Ex-centroavante do Vitória, o jogador de 31 anos chegou ao décimo gol marcado pelo Kashima Antlers na temporada e assumiu o posto de artilheiro da J-League.
O atacante marcou no empate em 1 a 1 com o Yokohama Marinos, que terminou com vitória do time liderado por Léo Ceará nos pênaltis. O clube do Japão é o líder da competição com 39 pontos em 16 jogos e busca o bicampeonato consecutivo após a conquista do ano passado.
Léo Ceará terminou aquela edição como maior artilheiro com seus 21 gols marcados, mesma quantidade de tentos anotados na temporada 2024 com a camisa do Cerezo Osaka. Ao todo, foram 97 gols anotados durante sua carreira no Japão.
O jogador é um dos maiores brasileiros da história do Kashima Antlers, que já contou com nomes marcantes como Mazinho, Alex Mineiro e Everaldo, que atualmente defende o Bahia.
Desempenho no Brasil
Revelado nas categorias de base do Vitória, Léo Ceará precisou de experiência em outros clubes antes de despontar como um dos destaques do Rubro-Negro.
Após períodos de empréstimo no Campinense, Confiança e CRB, o centroavante foi o melhor jogador do Leão durante a Série B do Brasileiro em 2020, quando marcou 20 gols na temporada em 42 jogos.