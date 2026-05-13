Real Madrid define rertorno de Endrick para próxima temporada

Endrick deixa Lyon e retorna ao Real Madrid antes da Copa - Foto: FRANCK FIFE / AFP

O atacante Endrick está prestes a encerrar sua passagem pelo Lyon. O brasileiro fará no próximo domingo, 17, sua despedida da equipe francesa, no duelo contra o Lens, pela rodada final do Campeonato Francês, antes de retornar ao Real Madrid.



De acordo com o planejamento definido pelo clube espanhol, Endrick já foi oficialmente comunicado de que será reintegrado ao elenco madridista para a próxima temporada. O atacante, inclusive, solicitou ao Real Madrid a utilização das instalações do clube já na próxima semana, com o objetivo de iniciar a preparação física visando a Copa do Mundo.



Com o encerramento da Ligue 1, o jogador e sua família devem retornar à Espanha na segunda-feira. A expectativa é de que o brasileiro volte a treinar a partir de quarta-feira, utilizando o centro de treinamento de Valdebebas para manter o condicionamento físico.



Apesar da reapresentação em Madri, Endrick não participará das atividades do elenco comandado por Álvaro Arbeloa nesta reta final de temporada. A tendência é que o atacante realize trabalhos separados ou utilize as dependências do CT em horários alternativos ao grupo principal, que conta com nomes como Vinícius Júnior e Kylian Mbappé.







O retorno definitivo do brasileiro para a temporada 2026/27 já havia sido alinhado internamente nas últimas semanas. Desde o empréstimo ao Lyon, o Real Madrid deixou claro que o acordo não incluiria opção de compra para o clube francês e, agora, reforçou ao estafe do jogador que ele faz parte dos planos do elenco profissional para o próximo ciclo.



A permanência de Endrick ganha ainda mais força diante da reformulação ofensiva planejada pelo clube merengue após a Copa do Mundo. Jovens promessas como Franco Mastantuono e Gonzalo García devem ser emprestadas, abrindo espaço para o brasileiro no setor ofensivo, especialmente atuando pelo lado direito do ataque.



Durante sua passagem pelo Lyon, Endrick acumulou números expressivos: foram 15 participações diretas em gols em 20 partidas disputadas, com oito gols marcados e sete assistências distribuídas.



Em alta também na Seleção Brasileira, o atacante foi um dos destaques da vitória sobre a Croácia na Data Fifa de março e aparece como presença praticamente garantida na lista final para a Copa do Mundo. A convocação será divulgada pelo técnico Carlo Ancelotti na próxima segunda-feira, no Rio de Janeiro.