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MERCADO DA BOLA

Real Madrid define rertorno de Endrick para próxima temporada

Brasileiro fará último jogo pelo Lyon no domingo e já se prepara para voltar ao Real Madrid visando a Copa do Mundo

Redação
Por Redação
Endrick deixa Lyon e retorna ao Real Madrid antes da Copa
Endrick deixa Lyon e retorna ao Real Madrid antes da Copa -

O atacante Endrick está prestes a encerrar sua passagem pelo Lyon. O brasileiro fará no próximo domingo, 17, sua despedida da equipe francesa, no duelo contra o Lens, pela rodada final do Campeonato Francês, antes de retornar ao Real Madrid.

De acordo com o planejamento definido pelo clube espanhol, Endrick já foi oficialmente comunicado de que será reintegrado ao elenco madridista para a próxima temporada. O atacante, inclusive, solicitou ao Real Madrid a utilização das instalações do clube já na próxima semana, com o objetivo de iniciar a preparação física visando a Copa do Mundo.

Com o encerramento da Ligue 1, o jogador e sua família devem retornar à Espanha na segunda-feira. A expectativa é de que o brasileiro volte a treinar a partir de quarta-feira, utilizando o centro de treinamento de Valdebebas para manter o condicionamento físico.

Apesar da reapresentação em Madri, Endrick não participará das atividades do elenco comandado por Álvaro Arbeloa nesta reta final de temporada. A tendência é que o atacante realize trabalhos separados ou utilize as dependências do CT em horários alternativos ao grupo principal, que conta com nomes como Vinícius Júnior e Kylian Mbappé.

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O retorno definitivo do brasileiro para a temporada 2026/27 já havia sido alinhado internamente nas últimas semanas. Desde o empréstimo ao Lyon, o Real Madrid deixou claro que o acordo não incluiria opção de compra para o clube francês e, agora, reforçou ao estafe do jogador que ele faz parte dos planos do elenco profissional para o próximo ciclo.

A permanência de Endrick ganha ainda mais força diante da reformulação ofensiva planejada pelo clube merengue após a Copa do Mundo. Jovens promessas como Franco Mastantuono e Gonzalo García devem ser emprestadas, abrindo espaço para o brasileiro no setor ofensivo, especialmente atuando pelo lado direito do ataque.

Durante sua passagem pelo Lyon, Endrick acumulou números expressivos: foram 15 participações diretas em gols em 20 partidas disputadas, com oito gols marcados e sete assistências distribuídas.

Em alta também na Seleção Brasileira, o atacante foi um dos destaques da vitória sobre a Croácia na Data Fifa de março e aparece como presença praticamente garantida na lista final para a Copa do Mundo. A convocação será divulgada pelo técnico Carlo Ancelotti na próxima segunda-feira, no Rio de Janeiro.

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