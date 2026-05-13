Após fortes chuvas, saiba como está o tempo para Remo x Bahia em Belém

Gramado do Mangueirão encharcado pela chuva em Remo x Palmeiras - Foto: Reprodução/getv

A previsão do tempo pode voltar a ser protagonista em Belém na noite desta quarta-feira, 13, quando Remo e Esporte Clube Bahia se enfrentam no Estádio Mangueirão, às 21h30, pelo jogo de volta da 5ª fase da Copa do Brasil. Após os transtornos causados pelas fortes chuvas nos últimos dias, o clima na capital paraense segue em alerta.



No último domingo, 10, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta laranja para a cidade devido ao alto volume de chuvas. As condições climáticas, inclusive, impactaram diretamente a realização da partida entre Remo e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, que teve o início atrasado por conta do gramado encharcado. O aviso meteorológico continua válido até esta quarta-feira, agora em nível amarelo de severidade.



Segundo o INMET, a tendência é de mais chuva durante a noite do confronto decisivo pela Copa do Brasil. A previsão aponta precipitações de até 30 mm por hora, além de ventos que podem alcançar 60 km/h, cenário que aumenta o risco de alagamentos na cidade.







Foi justamente esse tipo de condição que provocou o atraso no duelo entre Remo e Palmeiras. Na ocasião, a chuva caiu com intensidade minutos antes da bola rolar, comprometendo parte do gramado do Mangueirão. A arbitragem precisou realizar inspeções no campo antes de autorizar o início da partida.



Os problemas causados pelo mau tempo não são novidade para o clube paraense nesta temporada. No dia 11 de abril, em partida contra o Vasco, válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o confronto precisou ser interrompido em razão do “toró” que atingiu Belém.



As chuvas constantes têm sido frequentes nas últimas semanas na capital paraense, algo comum neste período do ano. No último sábado, 9, outra partida disputada na cidade também sofreu impacto direto do clima: Paysandu e Anápolis tiveram o confronto adiado por causa das fortes precipitações.





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Chuvas intensas castigaram o primeiro duelo



A propósito, vale destacar que o jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil, disputado no dia 22 de abril, na Arena Fonte Nova, também foi marcado por fortes chuvas. Na ocasião, Salvador foi atingida por um temporal durante a partida entre Bahia e Remo, cenário que resultou no naufrágio tricolor diante da equipe paraense, que nadou de braçada ao vencer por 3 a 1.