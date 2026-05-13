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Bahia terá mudança no ataque para decisão contra o Remo; confira

Rogério Ceni não vai contar com Willian José no jogo de volta

Téo Mazzoni
Por
Bahia perde Willian José e muda ataque contra o Remo
Bahia perde Willian José e muda ataque contra o Remo -

O Esporte Clube Bahia tem uma verdadeira decisão pela frente nesta quarta-feira, 13. A partir das 21h30, no Estádio Mangueirão, em Belém (PA), diante do Remo, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni tentará reverter a derrota sofrida no jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil para avançar às oitavas de final da competição. Para o duelo, no entanto, o treinador não contará com Willian José.

Inicialmente tratado como dúvida em razão de uma torção no tornozelo direito sofrida na partida contra o Cruzeiro, no último sábado, 9, o atacante não viajou com a delegação tricolor para Belém e desfalcará o Esquadrão no confronto decisivo contra o Remo. Com isso, o comandante tricolor promoverá pelo menos uma mudança no setor ofensivo.

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O substituto natural deve ser Everaldo, reserva imediato do camisa 12 e jogador que conta com a confiança de Rogério Ceni. Contra o Cruzeiro, Willian José deixou o campo lesionado e deu lugar ao camisa 27. Além dele, outra opção para o ataque é a jovem promessa da base, Dell.

No entanto, o “Haaland do Sertão” dificilmente iniciará a partida entre os titulares, embora viva a expectativa de voltar a ganhar minutos sob o comando do treinador após mais de um mês sem entrar em campo. A última vez em que atuou foi contra o Palmeiras.

Desde então, ele foi relacionado em cinco oportunidades: acabou cortado do banco de reservas em quatro delas, ficou fora da lista final em uma ocasião e voltou a integrar a relação definitiva no último domingo, diante do Cruzeiro.

Depois da derrota por 3 a 1 na Arena Fonte Nova, o Bahia precisa vencer por três ou mais gols de diferença para avançar diretamente às oitavas de final. Caso triunfe por dois gols, a decisão da vaga será nos pênaltis. Empate, derrota ou vitória por apenas um gol eliminam o Esquadrão da competição nacional.

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copa do brasil Esporte Clube Bahia Willian José

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